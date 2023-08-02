Журналісти зазначили, що ця операція, яка могла стати комунікаційним успіхом для угорського уряду, перетворилася на дипломатичне ускладнення. Таким чином угорська сторона була змушена давати пояснення, і інцидент лише погіршив дипломатичні відносини між нашими країнами.

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Як військовополонені прибули до Угорщини у червні 2023 року

Автори матеріалу наголосили, що група полонених, яку доправили до Угорщини в червні 2023 року, складалася з молодих людей віком від 19 до 23 років, які "зникли з радарів" більше ніж на рік. Імовірно, ці 11 військових потрапили в полон поблизу міста Куп'янськ на північному Сході України.

Тоді глава МЗС Угорщини Петер Сіярто стверджував, що угорський уряд не був причетний до перевезення військовополонених до країни, а саму акцію організувала Російська православна церква. Хоча пізніше все ж заявив, що угорський уряд буцімто "не був проти цього кроку".

Вони вільні люди, вони можуть вільно пересуватися,

– сказав Сіярто.

Водночас юрист-міжнародник Тамаш Гоффманн, коментуючи слова міністра закордонних справ Угорщини, зазначив, що є дві можливості для того, щоб втілити цей план в життя: або російська сторона звільнила їх, коли передала Угорщині, або солдати були передані країні як військовополонені, і Угорщина згодом їх звільнила.

Також кілька незалежних джерел підтвердили журналістам, що попри угорські прізвища військових, лише один говорив угорською і мав подвійне громадянство.

Це підтвердив і речник Управління України у справах військовополонених Петро Яценко. Він зазначив, що мовиться про одинадцятьох громадян України, які мають угорське походження, але є представниками української держави та народу.

Яценко також підтвердив, що п'ятьох чоловіків, які повернулися в Україну, Київ вважає не зниклими безвісти, а військовополоненими.

Також журналісти підкреслили, що на військовополонених українців чинився психологічний тиск. Це підтвердив і речник МЗС України Олег Ніколенко, сказавши, що вони отримували неправдиву інформацію.

Ми маємо інформацію, що на них чинився психологічний тиск і вони отримували викривлену інформацію. Ми також знаємо, що ними маніпулювали, й що над групою, яка залишилася в Угорщині, продовжують це робити,

– зауважив речник.

До того ж викладач Університету Корвіна Андраш Рац сказав, що маршрут до Туреччини, яким везли українських полонених "зовсім не дивний", оскільки раніше Росія здійснювала обмін через цю країну.

Полонених передала не РПЦ, а Росія

Андраш Рац також зазначив, що враховуючи те, що військовополонених захоплює армія, їхню долю вирішує міністерство оборони Росії. Тому перевезення військовополонених до Угорщини вимагало тісної взаємодії між церквою та урядом, і без схвалення російської держави цю операцію було б важко провести в суто церковних рамках.

Тамаш Гоффманн також вважає малоймовірним, що це була міжцерковна угода, оскільки церкви не можуть затримувати людей.

"З юридичної точки зору, лише Росія могла ухвалити рішення про передачу військовополонених", – сказав він.

Варто зазначити, що українському консулу, який базується в Будапешті, не надали доступ до українських громадян. Крім цього, речник МЗС Олег Ніколенко зауважив, що українська сторона розглядає цю таємну угоду як частину співпраці Угорщини та Росії.

Ми також бачимо, що це питання використовується в політичних цілях, у тому числі для ситуації на Закарпатті,

– сказав він.

Він додав, що достатньо подивитися на заяви прем'єр-міністра Угорщини, який стверджує, що буцімто не було російських воєнних злочинів в Україні, що Путін не є злочинцем, а Україна нібито не є суверенною державою.