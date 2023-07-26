На скамье подсудимых в России 18 украинских пленников. Дмитрий Лубинец отметил, что это очередное судилище, подтверждающее всему миру, что Россия делает преступников из тех, кто защищал родную землю.

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Омбудсмен прокомментировал судилище над украинскими защитниками

Лубинец отметил, что украинские защитники, над которыми Россия устроила судилище, это люди, которые не вторгались на чужие территории, а только боролись за свою свободу, государство, семью и жизнь.

Мир должен реагировать на подобные позорные судилища защитников Украины. Ведь очевидно для всех, что на скамье подсудимых должны оказаться не защищающиеся, а те, кто с оружием в руках пришел на чужие территории. Россия цинично занимается уголовным преследованием наших граждан и чувствуя безнаказанность продолжает свое кровавое "справедливое правосудие" над теми, кого не смогли запугать и сломать,

– сказал омбудсмен.

Он подчеркнул, что такие судилища – это очередное грубое нарушение захватчиками Женевской конвенции, за что страна-агрессор должна предстать перед судом.

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