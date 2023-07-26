На скамье подсудимых в России 18 украинских пленников. Дмитрий Лубинец отметил, что это очередное судилище, подтверждающее всему миру, что Россия делает преступников из тех, кто защищал родную землю.
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Омбудсмен прокомментировал судилище над украинскими защитниками
Лубинец отметил, что украинские защитники, над которыми Россия устроила судилище, это люди, которые не вторгались на чужие территории, а только боролись за свою свободу, государство, семью и жизнь.
Мир должен реагировать на подобные позорные судилища защитников Украины. Ведь очевидно для всех, что на скамье подсудимых должны оказаться не защищающиеся, а те, кто с оружием в руках пришел на чужие территории. Россия цинично занимается уголовным преследованием наших граждан и чувствуя безнаказанность продолжает свое кровавое "справедливое правосудие" над теми, кого не смогли запугать и сломать,
– сказал омбудсмен.
Он подчеркнул, что такие судилища – это очередное грубое нарушение захватчиками Женевской конвенции, за что страна-агрессор должна предстать перед судом.
Что известно о судилище над бойцами "Айдара"
- 25 июля суд в России начал слушание по существу так называемого "уголовного дела" в отношении 18 участников батальона "Айдар".
- Украинским защитникам инкриминируют насильственный захват власти, участие в деятельности террористической организации и изменение конституционного строя так называемого квазигосударства "ДНР".
- Это самое массовое уголовное дело по этому подразделению. Согласно карточке судебного дела, на скамье подсудимых находятся: Вячеслав Байдук, Игорь Гайоха, Виталий Грузинов, Владислав Ермолинский, Семен Забайрачный, Сергей Калинченко, Виталий Крохалев, Владимир Макаренко, Роман Недоступа, Сергей Никитюк, Евгений Пятигорец Александр Таранец, Дмитрий Федченко, Николай Чуприна, Андрей Шолик, Марина Мищенко и Лилия Прутян.