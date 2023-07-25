О начале судилища над бойцами батальона "Айдар" пишут российские пропагандисты, сообщает 24 Канал. Фигурантам дела инкриминируются несколько статей.

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Заседание проходит в Южном окружном военном суде России

В России батальон "Айдар" признан экстремистским и запрещенным. Украинским военным инкриминируют "участие в террористической организации", "насильственный захват власти и изменение конституционного строя" так называемой "ДНР".

"Южный окружной военный суд приступил к слушанию по существу уголовного дела в отношении 18 участников нацбатальона "Айдар". Фигурантам дела инкриминируются несколько статей УК "ДНР", в том числе насильственный захват власти и изменение конституционного строя "ДНР" и участие в деятельности террористической организации. Во время процесса они будут переквалифицированы на статьи УК РФ", – говорится в сообщении.

Что известно о батальоне "Айдар" 24 отдельный штурмовой батальон "Айдар" – штурмовой батальон ВСУ. Действовал на Луганщине в составе подразделений АТО, в период с 2014 до 2022 годов находился в подчинении ОК "Восток". С конца 2022 года находится в подчинении Командования сухопутных войск, активно участвует в боях за Бахмут.

Сестра бойца "Айдара" призвала придать делу огласку

Галина Гайоха, сестра Игоря Гайохи, сообщила, что ее брата "судят" в России. Она призвала придать делу огласку и не бросить бойцов "Айдара" в беде.

"Прошу привлечь внимание общества к этому процессу! Нельзя забывать благодаря кому мы просыпаемся каждое утро. Нельзя бросать в беде тех, кто нас не бросил на произвол судьбы. Тех, кому не все равно! Для кого Украина превыше всего!" – написала она.

По словам Галины, ее брат находится в российском плену уже полтора года.

Что еще известно о судилище над бойцами "Айдара"

Издание "Кавказ. Реалии" сообщало, чтопервом открытом заседании по бойцам должно было состояться 7 июля 2023 года, но его перенесли на 25 июля. Сообщалось, что это самое массовое уголовное дело по этому подразделению.

Согласно карточке судебного дела, на скамье подсудимых находятся Вячеслав Байдук, Игорь Гайоха, Виталий Грузинов, Владислав Ермолинский, Семен Забайрачный, Сергей Калинченко, Виталий Крохалев, Владимир Макаренко, Роман Недоступа, Сергей Никитюк, Евгений Пятигорец, Тарас Радченко, Александр Таранец, Дмитрий Федченко, Николай Чуприна, Андрей Шолик, Марина Мищенко и Лилия Прутян.

"Свідомі" писали, что до 10 июля 2023 года пленных держали в СИЗО на оккупированной территории Донецкой области. Затем их отправили в СИЗО Ростовской области.

По данным медиа, некоторых военных взяли в плен весной 2022 года.

Официальный комментарий украинской стороны

Полковник ВСУ Анатолий Штефан распространил официальный комментарий украинской стороны о работе по освобождению бойцов батальона "Айдар".

В сообщении говорится, что ни один из попавших в российский плен воинов не будет забыт и брошен на произвол судьбы.

Вопрос освобождения военнопленных является одной из самых приоритетных задач для командования батальона. Мы уверяем, что привлекаем все доступные нам ресурсы, используем все возможности, чтобы все наши бойцы как можно быстрее вернулись домой,

– сказано в сообщении.

В процессе обмена "Айдар" активно взаимодействует с Офисом Президента, ГУР МО, Координационным штабом по обращению с военнопленными и другими структурами, которые оказывают влияние на процесс возвращения украинцев домой.

"Забытыми не остаются и родственники наших военнослужащих. Они также активно привлекаются в работе по освобождению своих родных, а командование батальона, в свою очередь, предоставляет всю возможную наиболее оперативную информацию о имеющихся данных о военнослужащих, находящихся в российском плену", – говорится в сообщении.