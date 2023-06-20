Украинский военный судили в Ростове-на-Дону в том же суде, в котором устроили "судилище" над пленными азовцами. О суде над Денисом Муригой сообщили российские СМИ, передает 24 Канал.
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Что известно о суде над Денисом Муригой
Рассмотрение дела Дениса Муриги в Ленинском суде в Ростове-на-Дону было начато 19 мая. В тот же месяц россияне внесли его в список "экстремистов и террористов". Впрочем, задержали бойца батальона "Айдар" весной 2022 года. Он якобы "пытался пересечь границу с Россией под видом беженца". При себе у него были паспорта Украины и России.
Судили мужчину по обвинению в "организации вооруженного формирования и прохождения учения с целью осуществления террористической деятельности". Также Муригу обвинили и в "подрыве моста", который он якобы совершил в Луганской области. За эти "преступления" ему присудили 16 лет в колонии строгого режима.
Напомним, что в том же суде оккупанты недавно начали "судилище" над пленными из Азовстали. Россияне утверждают, что на скамье подсудимых только военные, однако родственники опознали среди 22 человек и гражданских.
"Судилище" над пленными азовцами: что известно
- В России 15 июня начали "судилище" над защитниками "Азовстали". Им грозит от 15 лет незаконного заключения.
- Сначала обвинения выдвинули 24 военным, однако двое из них удалось обменять на российских пленных. Среди оставшихся в России 22 защитников "Азовстали" предстали перед "судом" восемь – женщины, работавшие поварами в полку "Азов".
- В Офисе Президента отреагировали на преступление России и отметили, что Красный Крест, который должен помешать незаконному "суду", снова остался бездейственным. По словам Михаила Подоляка, "судилище" вызывает только одну эмоцию – отвращение.