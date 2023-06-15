Своей позицией по так называемому "суду" над защитниками "Азовстали" поделился советник главы ОП Михаил Подоляк. Он обратил внимание на то, в каком состоянии наши пленные, сидящие на рядах подсудимых.

Читайте также В спецприемнике Ростова умер проукраинский активист: адвокат подозревает, что от пыток

Россия совершает военное преступление

По словам Михаила Подоляка, это судилище, которое россияне совершают над защитниками "Азовстали", вызывает лишь одну эмоцию – отвращение.

Лощеные прокуроры и разодетые присяжные с блестящими улыбками "судят" ребят, напоминающих скелеты после концлагеря и пыток. Подобные издевательства над комбатантами – это официальное военное преступление, которое должно получить надлежащую оценку МКС,

– подчеркнул Подоляк.

Он также задал риторический вопрос: "Скажите, видит ли кто-то в зале представителей Международного Комитета Красного Креста?".

Что известно о судилище над "азовцами"

Как отмечают журналисты, "азовцам" грозит заключение на срок от 15 лет до пожизненного. При условии, что их признают виновными. Но мы все прекрасно понимаем, что судилище будет сфабриковано, как и решение.

При условии, что их признают виновными. Но мы все прекрасно понимаем, что судилище будет сфабриковано, как и решение. Заметим, что суд предъявил обвинения 24 украинцам, но на скамьях подсудимых – 22. Двое обменялись на военнопленных России.

на военнопленных России. Добавим, что из 22 подсудимых – 8 женщин. По сообщениям, они работали поварами в батальоне "Азов".

По сообщениям, они работали поварами в батальоне "Азов". Напоминаем, что власти России признали батальон "Азов" террористической группировкой. Прокуроры обвиняют защитников "Азовстали" в участии в террористической организации и участии в действиях, направленных на свержение "власти" в Донецкой области, которую поддерживает Кремль.

Накануне мы рассказывали и показывали, как изменились освобожденные командиры "Азовстали". Кадрамы из Турции поделился спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.

По условиям обмена в Турции находятся командиры "Азова". Речь идет о Денисе Прокопенко ("Редис"), его заместителе Святославе Паламаре ("Калина"), исполняющем обязанности командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергее Волынском ("Волина"), Олеге Хоменко и Денисе Шлеге из Нацгвардии Украины.