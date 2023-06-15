Своєю позицією щодо так званого "суду" над захисниками "Азовсталі" поділився радник глави ОП Михайло Подоляк. Він звернув увагу на те, в якому стані наші полонені, які сидять на лавах підсудних.

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Росія чинить воєнний злочин

За словами Михайла Подоляка, це судилище, яке росіяни чинять над захисниками "Азовсталі", викликає лише одну емоцію – огиду.

Лощені прокурори та виряджені присяжні з блискучими посмішками "судять" хлопців та дівчат, що нагадують скелети після концтабору і тортур. Подібні знущання з комбатантів – це офіційний воєнний злочин, який має отримати належну оцінку МКС,

– наголосив Подоляк.

Він також поставив риторичне питання: "Скажіть, чи хтось бачить в залі представників Міжнародного Комітету Червоного Хреста?".

Що відомо про судилище над "азовцями"

Як зазначають журналісти, "азовцям" загрожує ув'язнення терміном від 15 років до довічного . За умов, що їх визнають винними. Але ми всі прекрасно розуміємо, що судилище буде сфабрикованим, як і рішення.

. За умов, що їх визнають винними. Але ми всі прекрасно розуміємо, що судилище буде сфабрикованим, як і рішення. Зауважимо, що суд висунув звинувачення 24 українцям, але на лавах підсудних – 22. Двох обміняли на військовополонених Росії.

на військовополонених Росії. Додамо, що з-поміж 22 підсудних – 8 жінок . За повідомленнями, вони працювали кухарями у батальйоні "Азов".

. За повідомленнями, вони працювали кухарями у батальйоні "Азов". Нагадуємо, що влада Росії визнала батальйон "Азов" терористичним угрупованням. Прокурори звинувачують захисників "Азовсталі" в участі в терористичній організації та участі в діях, які були спрямовані на повалення "влади" в Донецької області, яку підтримує Кремль.

Напередодні ми розповідали та показували, як змінилися звільнені командири "Азовсталі". Кадрами з Туреччини поділився спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.

За умовами обміну, у Туреччині перебувають командири "Азову". Мовиться про Дениса Прокопенка ("Редіс"), його заступника Святослава Паламара ("Калина"), виконувача обов'язків командира 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергія Волинського ("Волина"), Олега Хоменка та Дениса Шлегу з Нацгвардії України.