Стефанчук зустрівся з командирами в Туреччині на прохання президента Володимира Зеленського. За умовами обміну в Туреччині перебуває п'ятеро захисників "Азовсталі".

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Стефанчук зустрівся із захисниками "Азовсталі"

Мовиться про командира "Азову" Дениса Прокопенка ("Редіс"), його заступника Святослава Паламара ("Калина"), виконувача обов'язків командира 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергія Волинського ("Волина"), Олега Хоменка та Дениса Шлегу з Нацгвардії України.



Голова Верховної Ради зустрівся із захисниками "Азовсталі" / Фото із соціальних мереж Стефанчука

Дякую Туреччині за допомогу у поверненні наших захисників,

– написав голова Ради.

Стефанчук нагадав, що над поверненням всіх українських військовополонених додому щоденно працює велика команда на чолі з керівником Офісу Президента Андрієм Єрмаком.

"Усі наші захисники сповнені рішучості продовжувати боротьбу та прагнуть повернутися додому. Повноцінна підтримка всіх наших героїв – це обов'язок держави. Маємо повернути всіх. Бо ми цінуємо кожного", – резюмував він.

Що відомо про командирів з "Азовсталі"