Стефанчук зустрівся з командирами в Туреччині на прохання президента Володимира Зеленського. За умовами обміну в Туреччині перебуває п'ятеро захисників "Азовсталі".
Дивіться також Рік окупації Маріуполя: спогади і мрії про відбудову міста на березі Азову, яке знищили росіяни
Стефанчук зустрівся із захисниками "Азовсталі"
Мовиться про командира "Азову" Дениса Прокопенка ("Редіс"), його заступника Святослава Паламара ("Калина"), виконувача обов'язків командира 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергія Волинського ("Волина"), Олега Хоменка та Дениса Шлегу з Нацгвардії України.
Голова Верховної Ради зустрівся із захисниками "Азовсталі" / Фото із соціальних мереж Стефанчука
Дякую Туреччині за допомогу у поверненні наших захисників,
– написав голова Ради.
Стефанчук нагадав, що над поверненням всіх українських військовополонених додому щоденно працює велика команда на чолі з керівником Офісу Президента Андрієм Єрмаком.
"Усі наші захисники сповнені рішучості продовжувати боротьбу та прагнуть повернутися додому. Повноцінна підтримка всіх наших героїв – це обов'язок держави. Маємо повернути всіх. Бо ми цінуємо кожного", – резюмував він.
Що відомо про командирів з "Азовсталі"
- В Україні 20 травня відзначали роковини виходу Маріупольського гарнізону з "Азовсталі". Мовиться про захисників і захисниць, які кілька місяців стримували окупантів на "Азовсталі".
- Унаслідок масованих атак окупантів українські захисники на "Азовсталі" залишилися без їжі та зброї. Через це було прийнято рішення врятувати життя воїнів шляхом здачі в російський полон.
- У травні 2022 року відбувся вихід українських військових з "Азовсталі". До полону росіян потрапило понад 2 тисяч українських захисників і захисниць.
- Серед тих, хто вийшов з "Азовсталі", були командири, зокрема Денис Прокопенко. 21 вересня 2022 року в рамках обміну з росіянами вдалося звільнити командирів.
- Вони перебуватимуть у Туреччині під особистими гарантіями захисту і безпеки турецького лідера Реджепа Ердогана.
- Катерина Прокопенко, дружина "Редіса", розповіла про те, в яких умовах перебувають захисники "Азовсталі" в Туреччині. За її словами, командири не зовсім на свободі, однак не зазнають тортур, як це було в Росії.
- Прокопенко зазначила, що в них є певний режим, регламентовані дзвінки та розклад. Вона розповіла, що бійці мають доступ до інформації.
- Водночас бійці відмовилися від того, щоб їх відвідували рідні, назвавши це "чоловічою військовою солідарністю"