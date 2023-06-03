Андрій Єрмак розповів у проєкті "Рік" Дмитра Комарова, що обмін захисників "Азовсталі" у вересні 2022 року був дуже знаковим та дуже важким. Адже тоді треба було все організувати, пише 24 Канал.

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Єрмак пояснив, що тоді було необхідно скоординувати наших турецьких партнерів та домовитись про цю формулу, що вони гарантують повністю їхню безпеку, що ніяких провокацій не буде.

Це я робив напряму з керівником їх (турецької – 24 Канал) розвідки,

– пригадав Єрмак.

Окрім того, Єрмак пояснив, що був на зв'язку з:

Василем Малюком – главою СБУ, та Дмитром Усовим – секретарем Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненим, які також перебували в Україні;

в Туреччині перебував Денис Монастирський (покійний глава МВС), Кирило Буданов (очільник ГУР Міноборони України);

в Ріяді (столиці Саудівської Аравії) був Рустем Умєров – член української делегації на переговорах з Росією на початку повномасштабного вторгнення;

у Польщі перебували співробітники СБУ.

Сам цей день я добре пам'ятаю. Він почався десь о 6 ранку (21 вересня 2022 року – 24 Канал). Все пішло трішечки не за планом, була затримка. Перша частина обміну, яка відбувалась на українській території, повинна була відбутись біля обіду, а відбулась о 7 вечора,

– пригадав Єрмак.

За його словами, Василь Малюк, Дмитро Усов приїхали до місця і 5 годин жодного зв'язку не було, ніхто не з'являвся.

"Водночас відомий політик (Віктор Медведчук – 24 Канал) знаходився у літаку в Польщі. Була домовленість, що будь-який рух відбувається тільки, коли ми отримаємо підтвердження, що наших хлопців забрали в Туреччині", – розповів глава Офісу Президента.

Коли в російський літак приземлився в турецькій Анкарі, то росіяни нікого не допускали.

Безумовно, знаючи з ким ми маємо справу, я попросив Кирила (Буданова – 24 Канал). Він під'їхав. Вивели наших хлопців. Там обличчя були закриті й так далі. Відкрили (обличчя – 24 Канал). Він мені всіх сфотографував,

– розповів Єрмак.

Тільки тоді українська сторона була впевнена, що це командири "Азову". Глава ОП пояснив, що це було не даремно. Адже потім з'ясувалось, що затримка була тому, що командирів звозили з різних міст. І з одним десь затримались на якомусь пункті. Без цієї людини обмін би не відбувся.

"І тільки, коли ми вже побачили хлопців, які прийшли до зали в аеропорту Анкари, тільки тоді все це закінчилось орієнтовно о 12 ночі", – підсумував Єрмак.

Коротко про обмін бійців "Азову"