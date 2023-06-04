Стефанчук встретился с командирами в Турции по просьбе президента Владимира Зеленского. По условиям обмена в Турции находятся пятеро защитников "Азовстали".
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Стефанчук встретился с защитниками "Азовстали"
Речь идет о командире "Азова" Денисе Прокопенко ("Редис"), его заместителе Святославе Паламаре ("Калина"), исполняющем обязанности командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергее Волынском ("Волина"), Олеге Хоменко и Денисе Шлеге из Нацгвардии Украины.
Председатель Верховной Рады встретился с защитниками "Азовстали" / Фото из социальных сетей Стефанчука
Спасибо Турции за помощь в возвращении наших защитников,
– написал председатель Рады.
Стефанчук напомнил, что над возвращением всех украинских военнопленных домой ежедневно работает большая команда во главе с руководителем Офиса Президента Андреем Ермаком.
"Все наши защитники полны решимости продолжать борьбу и стремятся вернуться домой. Полноценная поддержка всех наших героев – это обязанность государства. Должны вернуть всех. Потому что мы ценим каждого", – резюмировал он.
Что известно о командирах из "Азовстали"
- В Украине 20 мая отмечали годовщину выхода Мариупольского гарнизона из "Азовстали". Речь идет о защитниках, которые несколько месяцев сдерживали оккупантов на "Азовстали".
- В результате массированных атак оккупантов украинские защитники на "Азовстали" остались без еды и оружия. Поэтому было принято решение спасти жизнь воинов путем сдачи в русский плен.
- В мае 2022 года состоялся выход украинских военных из "Азовстали". В плен россиян попало более 2 тысяч украинских защитников и защитниц.
- Среди вышедших из "Азовстали" были командиры, в частности Денис Прокопенко. 21 сентября 2022 года в рамках обмена с россиянами удалось освободить командиров.
- Они будут находиться в Турции под личными гарантиями защиты и безопасности турецкого лидера Реджепа Эрдогана.
- Екатерина Прокопенко, жена "Редиса", рассказала о том, в каких условиях находятся защитники "Азовстали" в Турции. По ее словам, командиры не совсем на свободе, однако не подвергаются пыткам, как это было в России.
- Прокопенко отметила, что у них есть определенный режим, регламентированные звонки и расписание. Она рассказала, что у бойцов есть доступ к информации.
- В то же время бойцы отказались от того, чтобы их посещали родные, назвав это "мужской военной солидарностью"