Стефанчук встретился с командирами в Турции по просьбе президента Владимира Зеленского. По условиям обмена в Турции находятся пятеро защитников "Азовстали".

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Стефанчук встретился с защитниками "Азовстали"

Речь идет о командире "Азова" Денисе Прокопенко ("Редис"), его заместителе Святославе Паламаре ("Калина"), исполняющем обязанности командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергее Волынском ("Волина"), Олеге Хоменко и Денисе Шлеге из Нацгвардии Украины.



Председатель Верховной Рады встретился с защитниками "Азовстали" / Фото из социальных сетей Стефанчука

Спасибо Турции за помощь в возвращении наших защитников,

– написал председатель Рады.

Стефанчук напомнил, что над возвращением всех украинских военнопленных домой ежедневно работает большая команда во главе с руководителем Офиса Президента Андреем Ермаком.

"Все наши защитники полны решимости продолжать борьбу и стремятся вернуться домой. Полноценная поддержка всех наших героев – это обязанность государства. Должны вернуть всех. Потому что мы ценим каждого", – резюмировал он.

Что известно о командирах из "Азовстали"