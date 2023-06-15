Азовцам грозит наказание от 15 лет до пожизненного заключения, если их признают виновными. В России суд предъявил обвинения 24 украинцам. Двух обменяли на российских военнопленных.
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В России "азовцы" могут получить пожизненное заключение
Из оставшихся 22 обвиняемых, представших перед судом, восемь женщин, которые, по сообщениям, работали поварами в батальоне "Азов".
Как известно, российские власти признали батальон "Азов" террористической группировкой. Обвиняемым предъявлены обвинения в участии в террористической организации и участии в действиях, направленных на свержение поддерживаемой Россией власти в Донецкой области.
Как защитники Мариуполя попали в плен России
- В мае 2022 года состоялся выход Мариупольского гарнизона из "Азовстали". Украинские защитники и защитницы несколько месяцев сдерживали оккупантов на заводе "Азовсталь".
- Российские военные обстреливали завод всеми видами вооружения. Следствием массированных атак России стало то, что "Азовсталь" была почти полностью разрушена, а украинские военные остались без еды и оружия.
- Военно-политическое руководство Украины отдало приказ сохранить жизнь воинов и сдаться в плен. Россия должна была обеспечить безопасный выход Мариупольского гарнизона и надлежащие условия пребывания в плену. Также Россия заблокировала доступ международным организациям к пленным, которых еще и пытает.
- В плен россиян попало более 2 тысяч украинских защитников и защитниц. Но после этого Россия совершила теракт в Еленовке, где погибли десятки украинских пленных.
- Вместе с тем, 21 сентября 2022 года в рамках обмена с россиянами удалось освободить командиров. Они будут находиться в Турции.
- 11 июня Украина провела очередной обмен пленными, вернув 95 защитников. В списке – воины ВСУ, Нацгвардии, а также пограничники. Среди них – 93 рядовых и сержанта и двое офицеров.
- Также удалось вернуть участников спецоперации, которые летели на вертолете в окруженный Мариуполь, на "Азовсталь". Многие защитники находились в плену ранеными.