Азовцам грозит наказание от 15 лет до пожизненного заключения, если их признают виновными. В России суд предъявил обвинения 24 украинцам. Двух обменяли на российских военнопленных.

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В России "азовцы" могут получить пожизненное заключение

Из оставшихся 22 обвиняемых, представших перед судом, восемь женщин, которые, по сообщениям, работали поварами в батальоне "Азов".

Как известно, российские власти признали батальон "Азов" террористической группировкой. Обвиняемым предъявлены обвинения в участии в террористической организации и участии в действиях, направленных на свержение поддерживаемой Россией власти в Донецкой области.

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