"Азов" призывает признать россию государством-террористом

На информацию о решении россии относительно "Азова" отреагировали в украинском полку. Там заявили, что россия ищет новые поводы и объяснения для своих военных преступлений после публичной казни военнопленных полка "Азов" в колонии Еленовки.

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В полку, который сдерживал врага в Мариуполе, призвали Государственный департамент США и уполномоченные органы других государств признать россию государством-террористом.

Россия много лет своими ежедневными действиями доказывает этот статус. Ежедневно ее армия и спецслужбы совершают военные преступления. Попустительство этим преступлениям или молчание – это соучастие! Весь мир должен объединиться против государства-террориста!

– говорится в сообщении.

Теракт россии в Еленовке: что известно

20 мая 2022 года защитники "Азовстали" получили приказ прекратить оборону Мариуполя и сохранить жизнь. Наших воинов вывезли на оккупированные территории, в частности, в Еленовку. Всего из "Азовстали" вышли более 2 тысяч украинских защитников, которых должны обменять на российских пленных.

Но 30 июля россияне совершили теракт в колонии Еленовки, где удерживали украинских пленных. российские СМИ сразу заявили о гибели более 40 украинских пленных. При этом россия не допускает международные организации к месту преступления.

Также в россии опубликовали список погибших и раненых, однако в украинской разведке отметили, что он может быть неточным.

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Теракт расследует Офис генпрокурора. По данным следствия, в Еленовке погибли около 40 человек и еще 130 получили ранения. По предварительным выводам экспертов, россияне применили во время теракта в Еленовке термобарическое оружие.

Украинские разведчики информировали, что за теракт в Еленовке ответственны наемники из ЧВК "Вагнера". Также в разведке сообщили, что теракт в колонии – не случайность. 1 августа в Еленовку должна была приехать комиссия, чтобы проверить условия содержания военнопленных.

Из-за теракта в Еленовке Украина требует признать россию государством-спонсором терроризма.

В конце июля Сенат США принял резолюцию, призывающую Госдеп признать россию государством-спонсором терроризма. Но политолог Андрей Вигиринский заявлял, что шансы предоставления россии соответствующего статуса достаточно низкие.

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