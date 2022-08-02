"Азов" закликає визнати росію державою-терористом

На інформацію про рішення росії щодо "Азову" відреагували в українському полку. Там заявили, що росія шукає нові приводи і пояснення для своїх воєнних злочинів після публічної страти військовополонених полку "Азов" в колонії Оленівки.

До речі Ми чекали їх вдома, – дружина бійця Маріуполя закликала ООН і Червоний Хрест відвідати Оленівку

У полку, який стримував ворога у Маріуполі, закликали Державний департамент США та уповноважені органи інших держав визнати росію державою-терористом.

росія багато років своїми щоденними діями доводить цей статус. Щодня її армія та спецслужби здійснюють воєнні злочини. Потурання цим злочинам чи мовчання – це співучасть! Весь світ має об'єднатися проти держави-терориста!,

– йдеться у повідомленні.

Теракт росії в Оленівці: що відомо

20 травня 2022 року захисники "Азовсталі" отримали наказ припинити оборону Маріуполя та зберегти життя. Наших воїнів вивезли на окуповані території, зокрема в Оленівку. Всього з "Азовсталі" вийшло понад 2 тисяч українських захисників, яких мають обміняти на російських полонених.

Та 30 липня росіяни скоїли теракт в колонії Оленівки, де утримували українських полонених. російські ЗМІ відразу заявили про загибель понад 40 українських полонених. При цьому росія не допускає міжнародні організації до місця злочину.

Також у росії опублікували список загиблих і поранених, проте в українській розвідці наголосили, що він може бути неточним.

До теми За оцінкою ISW, саме російські сили відповідальні за вбивство військовополонених в Оленівці

Теракт розслідує Офіс генпрокурора. За даними слідства, в Оленівці загинуло близько 40 людей та ще 130 отримали поранення. За попередніми висновками експертів, росіяни застосували під час теракту в Оленівці термобаричну зброю.

Українські розвідники інформували, що за теракт в Оленівці відповідальні найманці з ПВК "Вагнера". Також у розвідці повідомили, що теракт в колонії – не випадковість. 1 серпня в Оленівку мала приїхати комісія, щоб перевірити умови утримання військовополонених.

Через теракт в Оленівці Україна вимагає визнати росію державою-спонсором тероризму.

Наприкінці липня Сенат США ухвалив резолюцію, яка закликає Держдеп визнати росію державою-спонсором тероризму. Та політолог Андрій Вігірінський заявляв, що шанси надання росії відповідного статусу доволі низькі.

Раніше – "Азов" записав термінове звернення: дивіться відео