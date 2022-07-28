Але шанси надання росії відповідного статусу доволі низькі. Про це 24 каналу сказав політолог Андрій Вігірінський.

Варте уваги Сьогодні сідати за переговори з росією не має жодного сенсу, – ОПУ

Передовсім, потрібно розуміти, що конкретно дає визнання росії державою-спосором тероризму. Резолюція передбачає можливість накладання на "терориста" певних обмежень та санкцій. Однак наразі це вже відбувається – ухвалено 7 пакет санкцій проти росії.

Сьогодні росія є рекордсменом за кількістю санкцій, якщо їх рахувати з точки зору номінальних показників, – відзначив політолог.

Так, нараховується приблизно 10 – 12 тисяч різноманітних санкцій – секторальних, індивідуальних та політичних. Навіть фінансові обмеження вже застосовані. Мовиться про включення росії до переліку тих країн, операції з якими підлягають жорсткому фінансовому моніторингу.

"Фінансові операції з юридичними особами на території росії є об'єктом моніторингу, якщо відбуваються в американському доларі та євро з боку відповідних фінансових інституцій як США, так і ЄС", – пояснив Вігірінський.

За його словами, росія намагається розширити пакет валют шляхом юаня, дирхама та реала. Але США можуть спокійно вирішувати ці питання і сьогодні. Так, якщо китайська, арабська чи індійська компанія має певну торговельну операцію з росією та порушує певні санкції, Сполучені Штати можуть застосовувати вторинні санкції до цих компаній. Однак наразі цього не відбувається.

Власне, станом на сьогодні статус держави-спонсора тероризму не дає США додаткових важелів тиску на росію, – сказав політолог.

США не готові повністю припинити торгівлю з росією

Потрібно розуміти, що статус країни-спонсора тероризму існує лише в правовій традиції США – з прив'язкою до Міністерства юстицій, Міністерства фінансів та Міністерства торгівлі Сполучених Штатів та фінансових операцій, які здійснюються у їхній грошовій одиниці.

Андрій Вігірінський політолог Станом на сьогодні США не готові припинити усі торговельні операції з росією. Постачання критичної продукції, необхідної для авіаційної галузі. Мовиться про титан і забезпечення корпорації Boeing необхідними засобами сировинного характеру, і перепрофілюватися швидко вони не зможуть. Адже технологічно ті сплави є спецефічними, і налагодження їхнього виробництва в іншій країні – це цілий процес.

Крім того, США не накладають санкції, які стосуються продовольства (добрива, сільськогосподарські культури) та фармацевтичної галузі (лікарські засоби та засоби захисту).

"Тому говорити про те, що Державний департамент збирається надати росії вищезгаданий статус я б не став", – сказав політолог.

Перемовини про обмін громадян США та росії

Незабаром мають відбутися переговори Сполучених Штатів з державою-агресоркою щодо обміну засудженими. Зустріч відбудеться за участю держсекретаря США Ентоні Блінкена та глави МЗС росії сєргєя лаврова. Відомо, що у росії ув'язнили двох американців – Бріттні Грайнер (зберігання наркотиків) та Пола Вілана (шпигунство). Адміністрація Байдена пропонує обміняти їх на росіянина Віктора Бута, засудженого до 25 років в'язниці за нелегальну торгівлю зброєю.

На думку Вігірінського, якщо в ході цих перемовин буде прийняте рішення про визнання росії державою-спонсором тероризму, це може бути сприйняте як черговий недружній крок.

"Я гадаю, Бут не настільки цінний для них (росіян – 24 канал), щоб вони сприйняли такий дипломатичний ляпас без наслідків", – резюмував політолог.

Визнання росії державою-спонсором тероризму: коротко

Після удару по ТРЦ "Амстор" у Кременчуці президент України Володимир Зеленський вкотре звернувся до світової спільноти. Він закликав визнати росію державою-спонсором тероризму через злочини, які вона скоює проти мирного населення.

Сенат США ухвалив відповідну резолюцію. Згідно з нею Державний департамент просять визнати росію державою-спонсором тероризму.

В Офісі Президента пояснюють, що надання статусу допоможе ізолювати росію навіть від гравців, які займають нейтральну позиціюю. Мовиться про країни Латинської Америки та Африки, Індію, Китай тощо. За словами Михайла Подоляка, ці держави матимуть мотивацію суттєво зменшувати обсяги торгівлі з росією.

Зауважимо, наразі до переліку країн, які офіційно були визнані спонсорами тероризму, входять: Куба, Північна Корея, Іран, а також Сирія.

Вігірінський про надання росії статусу держави-спонсора тероризму та допомогу від США:дивіться відео