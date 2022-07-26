У Конгресі США активно обговорюється це питання. Про це 24 каналу сказав радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк.

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Важливий крок

Шостий місяць російські окупанти нещадно вбивають цивільних громадян України та знищують наші міста. Весь цивілізований світ сьогодні усвідомив, що росіяни – це злочинці та брехуни, з якими будь-які домовленості є марними. Спершу вони підписують угоду щодо експорту зерна, а потім обстрілюють Одеський порт. За словами Подоляка, визнання росії державою-спонсором тероризму – дуже важливе рішення для України.

Внаслідок цього ми зможемо отримати державу, яка буде ізольована навіть від країн, які займають нейтральну позицію,

– вважає Подоляк.

Сьогодні відверту антиросійську позицію, яка передбачає санкції та обмеження, займають: Європа, Північна Америка, Японія, Австралія. Це розвинені країни, які належать до цивілізованої частини світу.

На жаль, є певна кількість країн, які обрали нейтральне ставлення. Мовиться про країни Латинської Америки, Африки, Індію, Китай тощо.

"Статус "спонсор тероризму" більш жорстко регламентує бізнесові, економічні та фінансові відносини з цими країнами. Вони матимуть мотивацію суттєво зменшувати обсяги торгівлі з росією", – пояснив Подоляк.

Він переконаний, що визнання росії державою – спонсором тероризму дозволить остаточно розірвати усі залишки її фінансових відносин з цивілізованим світом.

Визнання росії державою-спонсором тероризму: коротко

російські військові завдають нищівних ударів по цивільних об'єктах та інфраструктурі України. Президент Володимир Зеленський закликав світ об'єднатися та зупинити вбивства мирних українців, визнавши росію державою, яка є донором тероризму.

22 червня комітет Сенату США проголосував за визнання Росії країною-спонсором тероризму. Надалі це рішення має схвалити адміністрація Джо Байдена.

Спікерка Палати США Ненсі Пелосі заявила: якщо росії не буде у переліку держав-спонсорів тероризму, то цей список можна просто "порвати й викинути". Зауважимо, після надання росії статусу, вона долучиться до Сирії, Куби, Північної Кореї та Ірану.

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