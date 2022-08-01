Мешканка Маріуполя, а також дружина захисника "Азовсталі" Оксана Дубик 24 каналу розповіла, що дізналася про теракт в Оленівці, коли інформація про нього вже з'явилася в новинах.

Важливо Загроза ударів – висока: у Чорному морі окупанти розмістили 18 бойових кораблів і катерів

Вона зазначила, що наразі є тільки неофіційні списки, які подає російська сторона.

Мого чоловіка там немає, але то не менше болить. Кожен з них уже став для нас рідним. І ми чекаємо кожного живим і здоровим,

– повідомила Оксана Дубик.

Заклик до світу

За її словами, наразі сподівається на суспільство світу, що воно якось зможе допомогти й виконає свої зобовʼязання.

Я дуже прошу, українці, всі люди світу, виходьте! Апелюйте! Нагадуйте про це, тому що ми не маємо мовчати. Кожна хвилина нашого мовчання вартує чийогось життя! Ми маємо це зупинити. Ми маємо повернути всіх додому,

– закликала Оксана Дубик.

"Ми маємо зупинити цю страшенну війну, яка нікому непотрібна, яка вбиває дітей, людей, – вони не заслуговують на це. Всі хочуть жити під мирним небом, вирощувати хліб, подорожувати... Просто жити", – додала дружина захисника Маріуполя.

Дивіться відео: дружина бійця Маріуполя про теракт в Оленівці

Що відомо про вбивство українських полонених в Оленівці