Мешканка Маріуполя, а також дружина захисника "Азовсталі" Оксана Дубик 24 каналу розповіла, що дізналася про теракт в Оленівці, коли інформація про нього вже з'явилася в новинах.
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Вона зазначила, що наразі є тільки неофіційні списки, які подає російська сторона.
Мого чоловіка там немає, але то не менше болить. Кожен з них уже став для нас рідним. І ми чекаємо кожного живим і здоровим,
– повідомила Оксана Дубик.
Заклик до світу
За її словами, наразі сподівається на суспільство світу, що воно якось зможе допомогти й виконає свої зобовʼязання.
Я дуже прошу, українці, всі люди світу, виходьте! Апелюйте! Нагадуйте про це, тому що ми не маємо мовчати. Кожна хвилина нашого мовчання вартує чийогось життя! Ми маємо це зупинити. Ми маємо повернути всіх додому,
– закликала Оксана Дубик.
"Ми маємо зупинити цю страшенну війну, яка нікому непотрібна, яка вбиває дітей, людей, – вони не заслуговують на це. Всі хочуть жити під мирним небом, вирощувати хліб, подорожувати... Просто жити", – додала дружина захисника Маріуполя.
Дивіться відео: дружина бійця Маріуполя про теракт в Оленівці
Що відомо про вбивство українських полонених в Оленівці
- У міноборони росії заявили, що в колонії в окупованій Оленівці на Донеччині загинули 40 українських військовополонених. Ще 75 бійців зазнали поранень. Й звинуватили у цьому ЗСУ.
- Радник очільника Офісу Президента Михайло Подоляк відреагував на криваву провокацію росії у тимчасово окупованій Оленівці на своїй сторінці у телеграмі й по пунктах розібрав жахливу трагедію.
- Асоціація родин захисників "Азовсталі" повідомила, що збирає інформацію про полеглих та потерпілих українських полонених, внаслідок артилерійського обстрілу колонії в Оленівці.
- Масове вбивство полонених в окупованій Оленівці схоже до підриву будівель колонії зсередини. Ймовірно, це зробили, щоб приховати вбивства полонених українців, яких там утримували. Про це повідомив радник голови Офісу Президента Олексій Арестович. Він підкреслив, що таку думку висловив не він, а фахівці, які досліджували оприлюднені матеріали з місця.
- Службі безпеки України вдалося перехопити розмову двох російських окупантів про масове вбивство полонених в Оленівці. Один з окупантів заявляє, що російська пропаганда бреше, ніякого "обстрілу ЗСУ" не було, а злочин вчинили самі росіяни.