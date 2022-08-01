В эфире 24 канала жительница Мариуполя, а также жена защитника "Азовстали Оксана Дубик" рассказала, что узнала о теракте в Еленовке, когда информация о нем уже появилась в новостях.

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Она отметила, что сейчас есть только неофициальные списки, представленные российской стороной.

Моего мужа там нет, но это не меньше болит. Каждый из них уже стал для нас родным. И мы ждем каждого живым и здоровым,

– сообщила Оксана Дубик.

Призыв к миру

По ее словам, надеется на мировое общество, что оно как-то сможет помочь и выполнит свои обязательства.

Я очень прошу, украинцы, все люди мира, выходите! Апеллируйте! Напоминайте об этом, потому что мы не должны молчать. Каждая минута нашего молчания стоит чьей-то жизни! Мы должны это остановить. Мы должны вернуть всех домой,

– призвала Оксана Дубик.

"Мы должны остановить эту страшную войну, которая никому не нужна, которая убивает детей, людей - они не заслуживают этого. Все хотят жить под мирным небом, выращивать хлеб, путешествовать... Просто жить", – добавила жена защитника Мариуполя.

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