В эфире 24 канала жительница Мариуполя, а также жена защитника "Азовстали Оксана Дубик" рассказала, что узнала о теракте в Еленовке, когда информация о нем уже появилась в новостях.
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Она отметила, что сейчас есть только неофициальные списки, представленные российской стороной.
Моего мужа там нет, но это не меньше болит. Каждый из них уже стал для нас родным. И мы ждем каждого живым и здоровым,
– сообщила Оксана Дубик.
Призыв к миру
По ее словам, надеется на мировое общество, что оно как-то сможет помочь и выполнит свои обязательства.
Я очень прошу, украинцы, все люди мира, выходите! Апеллируйте! Напоминайте об этом, потому что мы не должны молчать. Каждая минута нашего молчания стоит чьей-то жизни! Мы должны это остановить. Мы должны вернуть всех домой,
– призвала Оксана Дубик.
"Мы должны остановить эту страшную войну, которая никому не нужна, которая убивает детей, людей - они не заслуживают этого. Все хотят жить под мирным небом, выращивать хлеб, путешествовать... Просто жить", – добавила жена защитника Мариуполя.
Смотрите видео: жена бойца Мариуполя о теракте в Еленовке
Что известно об убийстве украинских пленников в Еленовке
- В минобороны россии заявили, что в колонии в оккупированной Еленовке Донецкой области погибли 40 украинских военнопленных. Еще 75 бойцов получили ранения. И обвинили в этом ВСУ.
- Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк отреагировал на кровавую провокацию россии во временно оккупированной Еленовке на своей странице в телеграме и по пунктам разобрал ужасную трагедию.
- Ассоциация семей защитников "Азовстали" сообщила, что собирает информацию о павших и пострадавших украинских пленных, в результате артиллерийских обстрелов колонии в Еленовке.
- Массовое убийство пленных в оккупированной Еленовке сродни подрыву зданий колонии изнутри. Вероятно, это сделали, чтобы скрыть убийства плененных украинцев, которых там содержали. Об этом сообщил советник главы Офиса Президента Алексей Арестович. Он подчеркнул, что такое мнение высказал не он, а специалисты, исследовавшие обнародованные материалы с места.
- Службе безопасности Украины удалось перехватить разговор двух российских оккупантов о массовом убийстве пленных в Еленовке. Один из оккупантов заявляет, что российская пропаганда лжет, никакого "обстрела ВСУ" не было, а преступление совершили сами россияне.