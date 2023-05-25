Все они воевали на Бахмутском направлении и попали в плен. Многих украинских солдат считали пропавшими без вести.
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Украинские пленники вернулись на родину
Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец подчеркнул, что наша страна вернула домой 8 офицеров и 98 солдат и сержантов. Они держали одно из самых трудных направлений фронта – город-крепость Бахмут.
Украина вернула 106 пленных домой / Фото Дмитрия Лубинца
Лубинец также отметил, что у наших защитников разные травмы и ранения, а также обостренные хронические заболевания. По его словам, самому старшему из освобожденных военнослужащих уже исполнилось 59 лет, а самому младшему – 21 год.
Украинских пленников вернули из российского плена / Фото Дмитрия Лубинца
Омбудсмен подчеркнул, что впереди пленных украинцев ждет реабилитация, которая включает психологическую и медицинскую помощь. Также нашим защитникам помогут в восстановлении банковских карт и всех необходимых документов.
Освобожденные украинские пленные будут проходить реабилитацию / Фото Дмитрия Лубинца
Украинские защитники вернулись домой: смотрите видео
В Координационном штабе также высказались об освобождении украинцев
Представители Координационного штаба добавили, что в результате обмена в Украину также репатриировали три тела: двух иностранцев и одну украинку. Все они погибли на Бахмутском направлении.
Украина вернула домой пленных / Видео Координационного штаба
В ведомстве отметили, что среди освобожденных военнослужащих 98 относятся к Вооруженным Силам Украины: из них, в частности, 21 представитель территориальной обороны. Также на родину вернулись 7 пограничников и 1 военнослужащий Государственной специальной службы транспорта.
Напоследок в Координационном штабе подчеркнули, что их команда не прекращает прилагать ежедневные усилия ради спасения всех наших защитников и защитниц.
Недавно Украина вернула домой пленных, оборонявших "Азовсталь"
- Украинская сторона 6 мая вернула домой 42 защитника и 3 защитницы "Азовстали" из Нацгвардии. 10 военных принадлежат к офицерскому составу, а 35 – к рядовому и сержантскому.
- Из плена в Украину удалось также вернуть участника эвакуационной миссии по спасению раненых из "Азовстали". Вертолет, который должен был эвакуировать военнослужащих, сбили оккупанты. К счастью, украинский Герой сумел выжить.
- Россия вернула 3 летчиков воздушно-космических сил. Один из них – Максим Криштоп, который попал в плен еще в марте 2022 года. Ему грозило до 12 лет лишения свободы.