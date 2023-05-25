Все они воевали на Бахмутском направлении и попали в плен. Многих украинских солдат считали пропавшими без вести.

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Украинские пленники вернулись на родину

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец подчеркнул, что наша страна вернула домой 8 офицеров и 98 солдат и сержантов. Они держали одно из самых трудных направлений фронта – город-крепость Бахмут.



Украина вернула 106 пленных домой / Фото Дмитрия Лубинца

Лубинец также отметил, что у наших защитников разные травмы и ранения, а также обостренные хронические заболевания. По его словам, самому старшему из освобожденных военнослужащих уже исполнилось 59 лет, а самому младшему – 21 год.



Украинских пленников вернули из российского плена / Фото Дмитрия Лубинца

Омбудсмен подчеркнул, что впереди пленных украинцев ждет реабилитация, которая включает психологическую и медицинскую помощь. Также нашим защитникам помогут в восстановлении банковских карт и всех необходимых документов.



Освобожденные украинские пленные будут проходить реабилитацию / Фото Дмитрия Лубинца

Обратите внимание! Украинский омбудсмен рассказал, что он совместно с Координационным штабом по вопросам обращения с военнопленными работает дальше, чтобы каждый украинец, оказавшийся на территории оккупанта, вернулся домой. Сейчас Украине удалось вернуть – 2430 украинцев.

Украинские защитники вернулись домой: смотрите видео

В Координационном штабе также высказались об освобождении украинцев

Представители Координационного штаба добавили, что в результате обмена в Украину также репатриировали три тела: двух иностранцев и одну украинку. Все они погибли на Бахмутском направлении.

Украина вернула домой пленных / Видео Координационного штаба

В ведомстве отметили, что среди освобожденных военнослужащих 98 относятся к Вооруженным Силам Украины: из них, в частности, 21 представитель территориальной обороны. Также на родину вернулись 7 пограничников и 1 военнослужащий Государственной специальной службы транспорта.

Напоследок в Координационном штабе подчеркнули, что их команда не прекращает прилагать ежедневные усилия ради спасения всех наших защитников и защитниц.

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