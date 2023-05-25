Усі вони воювали на Бахмутському напрямку та потрапили у російський полон. Багатьох українських солдатів вважали зниклими безвісти.

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Українські бранці повернулися на батьківщину

Український омбудсмен Дмитро Лубінець наголосив, що наша країна повернула додому 8 офіцерів та 98 солдатів і сержантів. Вони тримали один з найважчих напрямків фронту – місто-фортецю Бахмут.



Україна повернула 106 полонених додому / Фото Дмитра Лубінця

Лубінець також наголосив, що наші оборонці мають різні травми та поранення, а також загострені хронічні захворювання. За його словами, найстаршому зі звільнених військовослужбовців вже виповнилося 59 років, а наймолодшому – 21 рік.



Українських бранців повернули з російського полону / Фото Дмитра Лубінця

Омбудсмен наголосив, що попереду полонених українців чекає реабілітація, що включатиме психологічну та медичну допомогу. Також нашим захисникам допоможуть у відновленні банківських карток та всіх необхідних документів.



Звільнені українські полонені проходитимуть реабілітацію / Фото Дмитра Лубінця

Зверніть увагу! Український омбудсмен розповів, що він спільно з Координаційним штабом з питань поводження із військовополоненими працює далі, щоб кожен українець, що опинився на території окупанта, повернувся додому. Наразі Україні вдалося повернути – 2430 українців.

Українські захисники повернулися додому: дивіться відео

У Координаційному штабі також висловилися щодо звільнення українців

Представники Координаційного штабу додали, що в результаті обміну в Україну також репатріювали три тіла: двох іноземців та однієї українки. Усі вони загинули на Бахмутському напрямку.

Україна повернула додому полонених / Відео Координаційного штабу

У відомстві зазначили, що серед звільнених військовослужбовців 98 належать до Збройних Сил України: з них, зокрема, 21 представник територіальної оборони. Також на батьківщину повернулися 7 прикордонників та 1 військовослужбовець Державної спеціальної служби транспорту.

Наостанок у Координаційному штабі наголосили, що їхня команда не припиняє докладати щоденних зусиль заради порятунку всіх наших захисників та захисниць.

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