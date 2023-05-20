Сотні людей зібрались на Хрещатику в Києві на роковини виходу гарнізону Маріуполя із заводу "Азовсталь". Гаслом акції було "Ми чекаємо героїв Маріуполя", інформує 24 Канал.

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У полоні Росії все ще тисячі захисників і захисниць з "Азовсталі"

Понад 1900 військових Маріупольського гарнізону і досі залишаються у російському полоні. З них – понад 700 бійців "Азову".

Гарнізон Маріуполя чинив опір окупантам протягом 86 днів, перебуваючи під потужним обстрілами та атаками.

Хода на Хрещатику з нагоди роковин виходу з "Азовсталі": дивіться відео

Захисники Маріуполя виконали свій обов'язок

Екскомандир полку "Азов" Андрій Білецький опублікував відео, як українські захисники та захисниці боронили Маріуполь. Він наголосив, що бійці "Азову" та інших підрозділів Маріупольського гарнізону виконали свій обов'язок – тримати оборону міста Маріуполь.

За його словами, це дало дорогоцінний час сформувати кістяк української оборони по всій країні.

Доки "Азовсталь" вела свою безвиглядну битву, українські сили змогли звільнити Київщину, Сумщину, Чернігівщину. Битва за Маріуполь дала зрозуміти всьому світу – українці не здаються та б'ються за своє до кінця,

– написав Білецький.

Він наголосив, що Маріупольський гарнізон не здався, а виконав наказ вищого військового і політичного керівництва – зберегти власні життя та вийти з "Азовсталі".

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Білецький додав, що гарнізон виконав наказ вищого керівництва лише після того, як на "Азовсталі" практично не залишилося набоїв, їжі, води. Він нагадав, що тисячі захисників Маріуполя уже рік перебувають у полоні.

"Ми пам'ятаємо про кожного нашого брата, який віддав життя у боях за Маріуполь. Кожного, хто сьогодні в полоні. Вони виконали свій обов'язок перед нами сповна. Тепер наша черга. Наш обов'язок – повернути усіх героїв додому", – зазначив екскомандир полку "Азов".

За даними Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, від 24 лютого 2022 року Україна повернула понад 2200 українців і українок із російського полону.