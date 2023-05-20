Сотни людей собрались на Крещатике в Киеве на годовщину выхода гарнизона Мариуполя с завода "Азовсталь". Лозунгом акции было "Мы ждем героев Мариуполя", информирует 24 Канал.

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В плену России все еще тысячи защитников и защитниц из "Азовстали"

Более 1900 военных Мариупольского гарнизона до сих пор остаются в российском плену. Из них – более 700 бойцов "Азова".

Гарнизон Мариуполя оказывал сопротивление оккупантам в течение 86 дней, находясь под мощными обстрелами и атаками.

Шествие на Крещатике по случаю годовщины выхода из "Азовстали": смотрите видео

Защитники Мариуполя выполнили свой долг

Экс-командир полка "Азов" Андрей Билецкий опубликовал видео как украинские защитники и защитницы обороняли Мариуполь. Он подчеркнул, что бойцы "Азова" и других подразделений Мариупольского гарнизона выполнили свой долг – держать оборону города Мариуполь.

По его словам, это дало драгоценное время сформировать скелет украинской обороны по всей стране.

Пока "Азовсталь" вела свое сражение, украинские силы смогли освободить Киевщину, Сумщину, Черниговщину. Битва за Мариуполь дала понять всему миру – украинцы не сдаются и сражаются за свое до конца,

– написал Билецкий.

Он отметил, что Мариупольский гарнизон не сдался, а выполнил приказ высшего военного и политического руководства – сохранить собственную жизнь и выйти из "Азовстали".

86 дней обороны Мариуполя: смотрите видео

Билецкий добавил, что гарнизон выполнил приказ высшего руководства только после того, как на "Азовстали" практически не осталось патронов, еды, воды. Он напомнил, что тысячи защитников Мариуполя уже год находятся в плену.

"Мы помним каждого нашего брата, который отдал жизнь в боях за Мариуполь. Каждого, кто сегодня в плену. Они выполнили свой долг перед нами сполна. Теперь наша очередь. Наша обязанность – вернуть всех героев домой", – отметил экс-командир полка "Азов".

По данным Координационного штаба по обращению с военнопленными, с 24 февраля 2022 года Украина вернула более 2200 украинцев и украинок из российского плена.