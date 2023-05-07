У суботу, 6 травня, відбувся важливий обмін військовополоненими. Україна змогла повернути додому 42 захисники та 3 захисниці "Азовсталі". Щемливі кадри звільнення українських військовослужбовців у мережі опублікували пресслужби відомств, інформує 24 Канал.

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Як зустрічали захисників "Азовсталі"

В СБУ заявили, що звільнення захисників "Азовсталі" з російського полону – це результат роботи Об'єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, який виконав рішення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. У мережі опублікували щемливі кадри, як зустрічали військових.

Життя кожного українця – найвища цінність!

– підписали відео в пресслужбі СБУ.

Як відбувався обмін полоненими: дивіться відео

В Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими також опублікували щемливі кадри зустрічі українських Героїв. Там повідомили, що багато з них – мають поранення та серйозні проблеми зі здоров'ям. Зараз в Україні звільнені захисники отримають всю необхідну допомогу, пройдуть реабілітацію та отримають усі соціальні виплати та відповідне грошове забезпечення.

Щемливі кадри зустрічі Герої / Фото Координаційного штабу

У мережі українці розчулилися від побаченого. Користувачі бажали захисникам здоров'я та дякували за звільнення:

"Дай Боже повернутись додому всім захисникам України живими й здоровими";

"Доземний уклін… Дякую, що зберегли свої життя";

"З поверненням додому";

"Діточки, з поверненням! Серце радіє за вас!";

"Дякувати богу з поверненням, здоров'я сили миру і витримки".

Обмін військовополоненими 6 травня: що відомо