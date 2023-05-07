У суботу, 6 травня, відбувся важливий обмін військовополоненими. Україна змогла повернути додому 42 захисники та 3 захисниці "Азовсталі". Щемливі кадри звільнення українських військовослужбовців у мережі опублікували пресслужби відомств, інформує 24 Канал.
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Як зустрічали захисників "Азовсталі"
В СБУ заявили, що звільнення захисників "Азовсталі" з російського полону – це результат роботи Об'єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, який виконав рішення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. У мережі опублікували щемливі кадри, як зустрічали військових.
Життя кожного українця – найвища цінність!
– підписали відео в пресслужбі СБУ.
Як відбувався обмін полоненими: дивіться відео
У мережі українці розчулилися від побаченого. Користувачі бажали захисникам здоров'я та дякували за звільнення:
- "Дай Боже повернутись додому всім захисникам України живими й здоровими";
- "Доземний уклін… Дякую, що зберегли свої життя";
- "З поверненням додому";
- "Діточки, з поверненням! Серце радіє за вас!";
- "Дякувати богу з поверненням, здоров'я сили миру і витримки".
Обмін військовополоненими 6 травня: що відомо
- У суботу, 6 травня, відбувся обмін військовополоненими між Україною та Росією. Додому повернулися 45 захисників "Азовсталі", серед яких десятеро військових належать до офіцерського складу, а 35 – до рядового та сержантського.
- Росія натомість повернула трьох льотчиків повітряно-космічних сил. Один із них – Максим Кріштоп, який потрапив у полон ще в березні 2022 року. Йому загрожувало до 12 років позбавлення волі.
- З полону в Україну вдалося повернути учасника евакуаційної місії з порятунку поранених з "Азовсталі". Гелікоптер, який мав евакуювати військовослужбовців, збили окупанти. На щастя, український Герой зумів вижити.