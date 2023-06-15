Перед смертью Березиков жаловался на угрозы. По словам активиста, его предупреждали, что убьют. Возможно, так и случилось, предполагает его адвокат Ирина Гак, передает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Подзащитного живым не застала

Адвокат 40-летнего активиста выразила подозрение в том, что стало причиной смерти ее подзащитного. По ее мнению, его могли замучить. Она отметила, что прежде на теле Березикова видела следы от электрошокера.

Женщина 14 июня прибыла в спецприемник. Впрочем, ей сообщили, что подзащитного нет. Адвокат увидела во дворе медицинскую машину, в которую вносили тело активиста Березикова.

Накануне сильно избили

Ирина Гак заметила, что 10 мая активист провел обыск. Причем осуществляли его без документов. Мужчина тогда сообщил, что ему сломали ребра. Но на этом правоохранители не остановились. Они еще и арестовали его за якобы "неподчинение полиции".

21 мая ему не позволили покинуть спецприемник. Его снова отправили под административный арест. Обвинения выдвинули по статье о мелком хулиганстве.

Активист перед так называемым "судом" общался со своей защитницей. Он рассказал ей, что его за город вывезли сотрудники "полиции". Его там пытали электрошоком, а также потребовали, чтобы он отказался от услуг адвоката.

Почему задержали Березикова

Существует вероятность, что мужчину преследовали за то, что он по городу развешивал листовки проекта "Хочу жить". Он занимается приемом обращений российских захватчиков, стремящихся попасть в украинский плен.

Адвокат заметила, что во время каждой встречи ее подзащитный жаловался на давление, насилие и угрозы. Все это шло от "правоохранителей". Мужчине также заявляли, что отправят его воевать против Украины.

Поскольку мы упомянули о проекте "Хочу жить", то нелишне будет упомянуть о потерях со стороны России. Мы заметим, что 217 910 российских военных уже не смогут попасть в плен. Их наши защитники и защитницы отправили на тот мир.