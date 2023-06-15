Заметим, что общая статистика поражает еще больше. С 24 февраля 2022 года наши защитники и защитницы ликвидировали 217 910 российских бойцов. Заметим, что реальная цифра может быть больше, ведь точно подсчитать "пакетизированных" оккупантов в зонах ведения активных боевых действий крайне сложно.
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Потери врага в технике
Добавим, что за более года полномасштабного вторжения враг также понес колоссальные потери в технике. Наши военные превратили в металлолом тысячи танков, боевых бронированных машин и артиллерийских установок. Также больше не будут угрожать ни нашим защитникам, ни гражданским несколько сотен самолетов и вертолетов. Самой дорогой потерей противника в войне, развязанной против Украины, все еще остается крейсер "Москва". Пройдемся поподробнее по статистике.
- танков – 3 955;
- боевых бронированных машин – 7 667;
- артиллерийских систем – 3 793;
- РСЗО – 604;
- средств ПВО – 364;
- самолетов – 314;
- вертолетов – 301;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3 333;
- крылатых ракет – 1 199;
- кораблей и катеров – 18;
- автомобильной техники и автоцистерн – 6 506;
- специальной техники – 519.
Потери врага по состоянию на 15 июня / Инфографика Генштаба ВСУ
Большие потери неприятеля соединены конкретно с тяжелыми и интенсивными боями. В Генштабе ВСУ отметили, что враг продолжает концентрировать свои основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки зафиксировали 49 боевых столкновений.
Также за 14 июня авиация сил обороны нанесла 14 ударов по районам скопления врага. А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 13 районов скопления личного состава, 2 пункта управления, 3 зенитно-ракетных комплекса, а также 3 станции радиоэлектронной борьбы.