За прошедшие сутки враг нанес 38 авиационных ударов. Также противник совершил около 52 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Отметим, что вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины очень высокая.

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Какая ситуация на фронте

По состоянию на 15 июня враг продолжает сосредотачивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях – за прошедшие сутки произошло 49 боевых столкновений.

Шантаж медиков российскими паспортами

Российский враг продолжает проводить мероприятия по принуждению гражданского населения к обретению гражданства России. Так, в населенном пункте Каменка Запорожской области в начале 2023 года оккупанты шантажировали работников Центра первичной медико-санитарной помощи, что в случае отказа от получения вражеского паспорта, денежное обеспечение будет снижено на 60 процентов.

Поскольку большинство работников отказалось от получения документов, террористы заявили о закрытии лечебного учреждения.

Безумные потери оккупантов

Наша авиация за сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили:

  • 13 районов сосредоточения живой силы,
  • 2 пункта управления,
  • 3 зенитно-ракетных комплекса,
  • 3 станции радиоэлектронной борьбы противника.