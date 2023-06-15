За прошедшие сутки враг нанес 38 авиационных ударов. Также противник совершил около 52 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Отметим, что вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины очень высокая.
По состоянию на 15 июня враг продолжает сосредотачивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях – за прошедшие сутки произошло 49 боевых столкновений.
Шантаж медиков российскими паспортами
Российский враг продолжает проводить мероприятия по принуждению гражданского населения к обретению гражданства России. Так, в населенном пункте Каменка Запорожской области в начале 2023 года оккупанты шантажировали работников Центра первичной медико-санитарной помощи, что в случае отказа от получения вражеского паспорта, денежное обеспечение будет снижено на 60 процентов.
Поскольку большинство работников отказалось от получения документов, террористы заявили о закрытии лечебного учреждения.
Безумные потери оккупантов
Наша авиация за сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава противника.
Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили: