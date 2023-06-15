Протягом минулої доби ворог завдав 38 авіаційних ударів. Також противник здійснив близько 52 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Зауважимо, що ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України є дуже високою.
Станом на 15 червня ворог й надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – протягом минулої доби відбулось 49 бойових зіткнень.
Шантаж медиків російськими паспортами
Російський ворог продовжує проводити заходи щодо примусу цивільного населення до набуття громадянства Росії. Так, у населеному пункті Кам’янка Запорізької області на початку 2023 року окупанти шантажували працівників Центру первинної медико-санітарної допомоги, що у разі відмови від отримання ворожого паспорта, грошове забезпечення буде знижено на 60 відсотків.
Оскільки більшість працівників відмовились від отримання документів, терористи заявили про закриття лікувального закладу.
Шалені втрати окупантів
Наша авіація за добу завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу противника.
Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили: