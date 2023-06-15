Зауважимо, що загальна статистика вражає ще більше. З 24 лютого 2022 року наші захисники та захисниці ліквідували 217 910 російських бійців. Зауважимо, що реальна цифра може бути більшою, адже точно підрахувати "пакетизованих" окупантів у зонах ведення активних бойових дій вкрай складно.

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Втрати ворога у техніці

Додамо, що за понад рік повномасштабного вторгнення ворог також зазнав колосальних втрат у техніці. Наші військові перетворили на брухт тисячі танків, бойових броньованих машин і артилерійських установок. Також більше не загрожуватимуть ані нашим захисникам, ані цивільним кілька сотень літаків і гелікоптерів. Найдорожчою втратою ворога у війні, розв'язаній проти України, все ще залишається крейсер "Москва". Пройдімося детальніше по статистиці.

танків – 3 955;

бойових броньованих машин – 7 667;

артилерійських систем – 3 793;

РСЗВ – 604;

засобів ППО – 364;

літаків – 314;

гелікоптерів – 301;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 3 333;

крилатих ракет – 1 199;

кораблів та катерів – 18;

автомобільної техніки та автоцистерн – 6 506;

спеціальної техніки – 519.



Втрати ворога станом на 15 червня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Чималі втрати ворога пов'язані безпосередньо з тяжкими й інтенсивними боями. У Генштабі ЗСУ зазначили, що ворог продовжує концентрувати основні свої зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Упродовж минулої доби зафіксували 49 бойових зіткнень.

Також за 14 червня авіація сил оборони завдала 14 ударів по районах скупчення ворога. А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 13 районів скупчення особового складу, 2 пункти управління, 3 зенітно-ракетні комплекси, а також 3 станції радіоелектронної боротьби.