Об этом рассказали в ряде российских телеграмм-каналов, сообщает 24 канал. К сожалению, сколько именно россиян стали "хорошими", пока неизвестно.

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HIMARS повлек за собой массовую гибель россиян возле Кременной

В российской армии произошла очередная массовая гибель военнослужащих после удара украинской артиллерии в районе Кременной. Об этом написали многие российские "военкоры" без указания количества погибших.

Под Кременной трагический инцидент произошел в одной из дивизий, собиравшихся пойти в наступление. Два часа люди стояли толпой на одном месте и ждали, когда командир дивизии слово свое мотивационное произнесет,

– говорится в сообщении.

Однако вместо генерала российские военные якобы дождались ударов украинских РСЗО HIMARS и артиллерии. Сообщают, что на этом направлении за несколько дней в боях пострадавших было меньше, чем "от преступной глупости командира дивизии".

"Если до середины второго года войны находятся командиры, возящие на передок колонны и выстраивающие личный состав в одну большую кучу, а затем ждут удара вражеской артиллерии, то таких командиров нужно расстреливать", – истерят пропагандисты.

Кремлевские приспешники даже начали распространять фото генерала, которого ждали погибшие военные. Оно совпадает с фото генерала-майора Сухраба Ахмедова.



Оккупанты ждали генерала / Фото росСМИ

По информации одного из пропагандистов, говорится о 20-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии и генерале Ахмедове. Следует заметить, что это самое большое соединение армии России.

Ранее Ахмедов вместе со своим коллегой Рустамом Мурадовым руководил группировкой войск "Восток" и береговыми войсками 155 бригады морской пехоты Тихоокеанского флота.

Эта бригада даже писала открытое письмо губернатору Приморского края, в котором говорилось о том, что "генерал Мурадов и его корефан-земляк Ахмедов" в попытке получить звание героя России могли потерять в Павловке до 400 человек.

Мурадов прославился отправкой российских военных на мины под Угледар, а также массовой потерей сотен единиц техники и тысяч солдат. Он получил звание героя России и отправился миротворцем в Армению.



Вероятно, говорится о Сухрабе Ахмедове / Фото рос СМИ

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Общие потери России в войне

По состоянию на утро 14 июня Россия с начала своего полномасштабного вторжения в Украину потеряла 217 330 бойцов. Однако эти данные – приблизительны, ведь из-за высокой интенсивности боев трудно сосчитать точные потери оккупантов. Они могут быть значительно выше.

Также оккупационная армия стремительно теряет свою технику, единица которой кое-где стоит несколько миллионов долларов. В частности, украинские защитники уже испепелили: