В командовании украинской армии констатировали, что на 14 июня с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла в общей сложности 217 330 бойцов. Также у противника с каждым днем все меньше техники.

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Потери врага в технике

танков – 3 943 (+8) единицы;

боевых бронированных машин – 7 653 (+11) единицы,

артиллерийских систем – 3 783 (+17) единицы;

РСЗО – 603 (+2) единицы;

средств ПВО – 364 (+1) единицы;

самолетов – 314 единиц;

вертолетов – 300 единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3 324 (+15) единицы;

крылатых ракет – 1 196 (+13) единиц;

кораблей и катеров – 18 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 6 482 (+9) единицы;

специальной техники – 516 (+5) единиц.

Актуальная статистика по потерям России по состоянию на 14 июня 2023 года / Генштаб ВСУ

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