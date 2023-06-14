У командування української армії констатували, що станом на 14 червня від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила загалом 217 330 бійців. Також у противника з кожним днем все менше техніки.
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Втрати ворога у техніці
- танків – 3 943 (+8) одиниці;
- бойових броньованих машин – 7 653 (+11) одиниці,
- артилерійських систем – 3 783 (+17) одиниці;
- РСЗВ – 603 (+2) одиниці;
- засоби ППО – 364 (+1) одиниці;
- літаків – 314 одиниць;
- гелікоптерів – 300 одиниць;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 3 324 (+15) одиниці;
- крилаті ракети – 1 196 (+13) одиниць;
- кораблі та катери – 18 одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6 482 (+9) одиниці;
- спеціальна техніка – 516 (+5) одиниць.
Актуальна статистика щодо втрат Росії станом на 14 червня 2023 року / Генштаб ЗСУ
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Що відбувається на фронті
- Збройні Сили пішли в контрнаступ на Запорізькому та Бахмутському напрямках. Нашим військовим вдається досягати певних успіхів та змушувати російських загарбників тікати, що не може не тішити.
- Зокрема, стало відомо про звільнення нашою армією таких населених пунктів, як Нескучне, Новодарівка, Сторожеве, Макарівка, Благодатне та інших. Усі вони розташовані на межі Запорізької та Донецької областей поблизу річки Мокрі Яли.
- Водночас ситуація поблизу Бахмута складна, але ЗСУ вдається просуватись по флангах на цій ділянці фронту та займати нові висоти навколо міста-фортеці. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр констатувала, що ворог просто так не здає позиції та кожен успіх наших бійців досягається значними зусиллями.