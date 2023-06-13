Про це в ефірі національного марафону розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Вона зазначила, що Схід нашої держави продовжує залишатися епіцентром гарячих бойових дій, інформує 24 Канал.

Маляр розповіла про контрнаступ ЗСУ

За словами заступниці очільника Міноборони, наші захисники дійсно продовжують крок за кроком наступати на різних напрямках. Наразі найбільші боєзіткнення тривають на Бахмутському напрямку.

Треба розуміти, що ворог так просто не здає ті позиції, які свого часу вони зайняли,

– зауважила Маляр.

Вона наголосила, що ворог також наступає по кількох напрямках, тому ситуація на різних ділянках фронту така неоднорідна. Крім того, Маляр сказала, що важливим елементом є питання погоди й різних інших факторів, які в якийсь момент можуть допомогти, а в інший – завадити.

Окупанти збільшили обстріли й масово мінують фронт

Маляр також зазначила, що росіяни збільшили кількість артилерійських та мінометних обстрілів, щоб загальмувати рух Збройних Сил. До того ж вони організовують оборону тих позицій, які зайняли ще доволі давно.

“Якщо говорити про той же Південний напрямок, де у нас теж іде наступ, наші війська стикаються з суцільним замінуванням полів, які поєднані з протитанковими ровами й постійними контратаками ворога”, – розповіла заступниця.

Вона також підкреслила, що російська армія намагається чинити опір, а також здійснює контратаки на бронетехніці й масово застосовують дрони-камікадзе.

Наостанок Маляр наголосила, що під час просування наших військ варто оцінювати ступінь та інтенсивність спротиву ворога. Вона сказала, що таким чином ситуація на фронті доволі динамічна з точки зору оборони, і з точки зору наступу.

ЗСУ наступають на кількох напрямках