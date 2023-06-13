Російські окупанти панічно бояться контрнаступу ЗСУ. Ворог – у заціпенінні, бо не знає, куди припаде основний удар.
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Як початок контрнаступу оцінили у НАТО
Єнс Столтенберг – генсек НАТО – наголосив, що вже бачить перший успіх. Воїни ЗСУ "завойовують позиції".
Ми повинні бути готові до того, що цей наступ буде кривавим і важким. У росіян був час на укріплення – це досить важкі оборонні лінії, і прорвати їх – складне завдання. Але ми бачимо, що українці мають мужність, рішучість звільнити землю... і відтіснити росіян,
– заявив генсек НАТО.
Контрнаступ ЗСУ – головне
- Українські захисники успішно наступають на Бахмутському, Бердянському та Торецькому напрямках.
- ЗСУ звільняють населені пункти й повертають туди український прапор. Зокрема, лише бої за Нескучне тривали приблизно 2 доби. Лише після цього ворог почав відступати.
- Окупантам завдають колосальних втрат.