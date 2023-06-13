Російські загарбники намагаються повернути деокуповане село Макарівка, стираючи його з лиця землі. Про це в ефірі телемарафону повідомив Валерій Шершень, речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку, пише 24 Канал.

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У Макарівці тривають стабілізаційні дії

За його словами, для досягнення своїх цілей ворог застосовує авіацію, артилерію і навіть були спроби задіяти "Солнцепьок".

Що таке "Солнцепьок" Це російська багатоканальна система залпового вогню (РСЗВ), яка була розроблена для вогневої підтримки та руйнування живої сили противника. Система може запускати залпом до 24 ракет. РСЗВ "Солнцепёк" може вражати цілі на відстані до 6 кілометрів.

Валерій Шершень зазначив, що, попри атаки окупантів, у Макарівці тривають стабілізаційні дії. Їх здійснюють бійці 35 окремої бригади морської піхоти.

Крім того, речник додав, що в цьому районі помітне пересування особового складу так званих "підрозділів Z".

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У цілому, за словами Шершня, ворог на Времівському та Новопавлівському напрямках проводив безуспішні наступальні дії у напрямку Благодатного. Цей населений пункт також було нещодавно звільнено з-під окупації росіян.

Що відомо про просування українських військ

Українські військові перейшли в наступ на кількох напрямках, серед яких і Бахмутський. Станом на 13 червня наші воїни визволили Новодарівку на Запоріжжі, а також 6 населених пунктів у Донецькій області:

Нескучне;

Благодатне;

Макарівка;

Сторожеве;

Лобкове,

Левадне.

У Міноборони 11 червня офіційно підтвердили, що наші бійці змогли деокупувати Макарівку та Благодатне. Напередодні стало відомо, що українські бійці визволили Лобкове та Левадне.

На жаль, звільнені від росіян населені пункти практично повністю знищені окупантами.

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