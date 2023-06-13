Российские захватчики пытаются вернуть деоккупированное село Макаровка, стирая его с лица земли. Об этом в эфире телемарафона сообщил Валерий Шершень, спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления, пишет 24 Канал.

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В Макаровке продолжаются стабилизационные действия

По его словам, для достижения своих целей враг применяет авиацию, артиллерию и даже были попытки задействовать "Солнцепек".

Что такое "Солнцепек" Это российская многоканальная система залпового огня (РСЗО), которая была разработана для огневой поддержки и разрушения живой силы противника. Система может запускать залпом до 24 ракет. РСЗО "Солнцепёк" может поражать цели на расстоянии до 6 километров.

Валерий Шершень отметил, что, несмотря на атаки оккупантов, в Макаровке продолжаются стабилизационные действия. Их совершают бойцы 35 отдельной бригады морской пехоты.

Кроме того, спикер добавил, что в этом районе заметно передвижение личного состава так называемых "подразделений Z".

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В целом, по словам Шершня, враг на Времьевском и Новопавловском направлениях проводил безуспешные наступательные действия в направлении Благодатного. Этот населенный пункт также был недавно освобожден из-под оккупации россиян.

Что известно о продвижении украинских войск

Украинские военные перешли в наступление на нескольких направлениях, среди которых и Бахмутское. По состоянию на 13 июня наши воины освободили Новодаровку на Запорожье, а также 6 населенных пунктов в Донецкой области:

Нескучное;

Благодатное;

Макаровка;

Сторожевое;

Лобковое,

Левадное.

В Минобороны 11 июня официально подтвердили, что наши бойцы смогли деоккупировать Макаровку и Благодатное. Накануне стало известно, что украинские бойцы освободили Лобковое и Левадное.

К сожалению, освобожденные от россиян населенные пункты практически полностью уничтожены оккупантами.

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