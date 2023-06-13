Мощное видео было опубликовано на странице 35 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского. Донетчина постепенно становится украинской, продвижение ВСУ есть.
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Одесские морские пехотинцы продолжают гнать оккупантов из украинской земли. В этот раз военные находились в авангарде освобождения села Макаровка Донецкой области. Как результат, часть личного состава врага была уничтожена, часть взята в плен, часть сбежала,
– рассказали военные.
В населенном пункте совершаются стабилизационные действия.
Военные отмечают, что после потери Макаровки войска России пытались уничтожить село из авиации и артиллерии, однако помешали действия ВСУ.
Актуально о продвижении защитников
Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что за прошедшую неделю в Донецком и Таврическом операционных районах:
- продвижение войск наступательной группировки составило 6,5 километра;
- площадь территории, взятой под контроль ВСУ, 90 квадратных километров;