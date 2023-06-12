В сеть выложили видео с военным с позывным "Молодой". Он лежит в траве, наслаждается вишнями и рассказывает о зачистке деревни от русских захватчиков.

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Зачистка продолжается

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика, потому не рекомендуем его смотреть несовершеннолетним.

Военный рассказал о зачистке в деревне: смотрите видео

Короче, зачистили деревню. Сейчас дочищаем. Им вишенку. В принципе, все за***сь. В принципе, жить нельзя. Слава Украине! Героям слава!

– сказал он.

Подробнее о результаты наступательных операций рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр. Она отметила, что на прошлой неделе в Донецком и Таврическом оперативных районах:

продвижение наших войск наступательной группировки протянулось на 6,5 километра;

под контроль удалось вернуть 90 квадратных километров территорий;

освободили 7 населенных пунктов: Лобковое, Левадное, Новодаровка, Нескучное, Сторожево, Макаровка, Благодатное.

Также Анна Маляр подробнее рассказала об успехах за прошедшую неделю на Бахмутском направлении. По ее словам, на левом фланге наши войска продвинулись на 1,5 километра, а на правом – на 3,5 километра. Уже взяли под контроль 16 квадратных км территории.

Какая ситуация с зачисткой в Донецкой области