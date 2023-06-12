Об этом рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр. За прошедшую неделю наши воины освободили 16 км квадратных территории возле Бахмута.

Обратите внимание 7 населенных пунктов и 90 квадратных километров, – Маляр перечислила успехи ВСУ

Какая ситуация в районе Бахмута

Анна Маляр рассказала, что у наших воинов за прошлую неделю были серьезные продвижения на флангах Бахмута. В частности, на левом фланге наши воины продвинулись на 1,5 километра.

На правом фланге в результате наступательных действий украинские защитники и защитницы продвинулись на 3,5 километра.

Успехи ВСУ по южным направлениям

Накануне Анна Маляр рассказала об успехах ВСУ за прошлую неделю на Таврическом и Донецком направлениях фронта. Нашим воинам удалось:

продвинуться по отдельным направлениям на 6,5 километра;

взять под контроль территорию, площадью 90 квадратных километров;

уволить 7 населенных пунктов – Лобково, Левадное и Новодаровку Запорожской области и Нескучное, Благодатное, Сторожево и Макаровку Донецкой области.