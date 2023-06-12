Про це розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр. За минулий тиждень наші воїни звільнили 16 кілометрів квадратних території біля Бахмута.

Зверніть увагу 7 населених пунктів та 90 квадратних кілометрів, – Маляр перерахувала успіхи ЗСУ

Яка ситуація в районі Бахмута

Ганна Маляр розповіла, що у наших воїнів за минулий тиждень були серйозні просування на флангах Бахмута. Зокрема на лівому фланзі наші воїни просунулися на 1,5 кілометра.

На правому фланзі у результаті наступальних дій українські захисники та захисниці просунулися на 3,5 кілометра.

Успіхи ЗСУ на південних напрямках

Напередодні Ганна Маляр розповіла про успіхи ЗСУ за минулий тиждень на Таврійському та Донецькому напрямках фронту. Нашим воїнам вдалося:

просунутися на окремих напрямках на 6,5 кілометра;

взяти під контроль територію, площею 90 кілометрів квадратних;

звільнити 7 населених пунктів – Лобкове, Левадне та Новодарівку Запорізької області та Нескучне, Благодатне, Сторожеве та Макарівку Донецької області.