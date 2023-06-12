У мережу виклали відео з військовим з позивним "Молодий". Він лежить у траві, насолоджується вишнями та розповідає про зачистку села від російських загарбників.

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Зачистка триває

Увага! На відео присутня нецензурна лексика, тому не рекомендуємо його дивитися неповнолітнім.

Військовий розповів про зачистку в селі: дивіться відео

Коротше, зачистили село. Зараз дочищаємо. Їм вишеньку. В принципі, все за***сь. У принципі, жити можна. Слава Україні! Героям слава!

– сказав він.

Детальніше про результати наступальних операцій розповіла заступниця міністра оборони Анна Маляр. Вона зауважила, що впродовж минулого тижня в Донецькому та Таврійському оперативних районах:

просування наших військ наступального угруповання простягнулося на 6,5 кілометра;

під контроль вдалося повернути 90 квадратних кілометрів територій;

звільнили 7 населених пунктів: Лобкове, Левадне, Новодарівка, Нескучне, Сторожеве, Макарівка, Благодатне.

Також Ганна Маляр детальніше розповіла про успіхи за минулий тиждень на Бахмутському напрямку. За її словами, на лівому фланзі наші війська просунулися на 1,5 кілометра, а на правому – на 3,5 кілометра. Вже взяли під контроль 16 квадратних кілометрів території.

Яка ситуація з зачисткою на Донеччині