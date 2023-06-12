Силам оборони вдалося деокупувати Благодатне, Нескучне, Макарівку й Сторожове. Глава Донецької ОВА Павло Кириленко в ефірі телемарафону розповів, яка ситуація у визволених селах, пише 24 Канал.

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Українські військові зачищають територію

Кириленко повідомив, що у звільнених населених пунктах починається планова зачистка, після чого будуть стабілізаційні заходи. Глава Донецької ОВА зазначив, що триває очищення території і виявлення окупантів, які там лишилися.

За його словами, українським військовим вдалося взяти в полон російських окупантів, але про це буде звітувати військово-політичне керівництво країни.

Після планової зачистки, як повідомив Кириленко, планується розмінування принаймні прохідних шляхів. Очільник Донецької ОВА повідомив, що звільнені населені пункти на 75% зруйновані.

Він навів статистику, що з 370 будинків там лишаються трохи менше 50, які більш-менш цілі.

Також Кириленко наголосив, що в першу чергу потрібно евакуювати всіх цивільних. Станом на 18 годину 12 червня з Благодатного було евакуйовано 3 дорослих, зі Сторожового – 7 осіб (одна людина з інвалідністю). Ще одну людину з інвалідністю евакуювали з Нескучного.

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