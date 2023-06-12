У вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ 12 червня повідомили, що окупанти з розрекламованих ворожих підрозділів "Шторм" дають драпака просто з позицій. У таких випадках росіяни нищать самі себе – загороджувальні загони в армії Росії справді існують.

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На тлі успішних бойових дій Сил оборони України та через значні втрати противника в живій силі, на тимчасово окупованих територіях Луганської області збільшились випадки дезертирства в штурмових підрозділах "Шторм-z” російських окупаційних військ, які все частіше самовільно залишають бойові позиції,

– йдеться у зведенні.

У Генштабі також повідомили про дезертирство близько 25 російських окупантів в Маріуполі та Новоазовську через неофіційне припинення відпусток, які були обіцяні окупантам російським військовим керівництвом.

Приземлили гелікоптер "Алігатор": успіхи ЗСУ

Зазначають, що авіація сил оборони за добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу противника.

Нашими захисниками було знищено ворожий гелікоптер Ка-52 та БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10".

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 пункти управління, 2 зенітно-ракетних комплекси, район зосередження особового складу противника та 3 його артилерійських підрозділи на вогневих позиціях.

Ворог обстрілює прикордоння

У Генштабі також повідомили, що упродовж доби противник завдав 2 ракетних ударів крилатими ракетами морського базування "Калібр" по житлових будинках на Харківщині.

Крім того, загалом, завдав 17 авіаційних ударів та здійснив близько 22 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Зазнала руйнувань цивільна інфраструктура. Зокрема, внаслідок обстрілу Білопілля Сумської області та Шевченкового на Харківщині знищені житлові приватні будинки та інша цивільна інфраструктура.

Також російські терористи скинули на місто Оріхів Запорізької області 3 керовані авіабомби, загинула одна цивільна людина, зруйновано приватні будинки.

Ситуація на фронті

Важливо! Противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом доби відбулось 23 бойових зіткнення.

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог обстріляв з мінометів та артилерії селища: Тимоновичі, Хотіївка Чернігівської області; Середина-Буда, Сопич, Заруцьке, Гірки Сумської області, а також Івашки, Ветеринарне, Висока Яруга, Стрілеча, Мороховець, Огірцеве, Гатище, Бударки на Харківщині.

На Куп'янському напрямку росіяни завдали авіаударів в районах Мілового і Кислівки Харківської області та Новоселівського на Луганщині. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали ближчі селища.

На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Веселого. Завдав авіаційних ударів по населених пунктах Ямпіль, Спірне та Веселе Донецької області. Гатив з артилерії по населених пунктах.

На Бахмутському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Білої Гори Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали Васюківка, Благодатне, Новомаркове, Калинівка Іванівське та інші.

На Авдіївському окупанти наступали у напрямку Авдіївки, без успіху. Били з артилерії по Авдіївці та Сєверного.

На Мар'їнському напрямку наші захисники відбили усі 14 ворожих атак в районі міста Мар'їнка. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Старомихайлівки та Красногорівки.

На Шахтарському напрямку ворог наступав поблизу Благодатного. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Золота Нива, Шахтарське, Велика Новосілка та інших.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії.