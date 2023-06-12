Про те, що вагнерівці зливають Збройним Силам України позиції російського війська розповів підполковник і колишній командир 72-ї бригади армії Росії Роман Веневітіну своєму телеграмі, передає 24 Канал. Якщо йому вірити, то верхівка ПВК Пригожина моментами грали на руку нашим захисникам.

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ПВК "Вагнера" допомагає ЗСУ

Мало того, що Пригожин заробляє мільярди на нашій (російській – 24 Канал) армії з 2006 року, постачаючи харчування за контрактами МО... верхівка Вагнера ще й зливала позиції наших збройних сил ворогові (ЗСУ – 24 Канал)! Так, саме так. Це б багато чого пояснило,

– зазначив він.



Вагнерівці зливають позиції російських військових ЗСУ / Скриншот

За словами Веневітіна, у ПВК "Вагнера" спостерігається кадровий голод. І це попри те, що "в інтересах Пригожина працюють цілі ботоферми". За словами російського військового, "сцени "розмінування" можна кваліфікувати, як псування армійського майна".

Вагнерівці не лише здають своїх, а й ґвалтують