Відео зняв командир 72-ї бригади збройних сил Росії Роман Веневитин. Він після звільнення з полону вагнерівців розповів чимало цікавого про ПВК "Вагнера", передає 24 Канал.

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Обкрадали своїх же

Командир розповів, що напруга між його бригадою та вагнерівцями почалася з першого дня, коли їх перекинули на Бахмутський напрямок. За його словами, пов'язане це було з провокуванням російських військових на конфлікти.

Найманці поводилися зухвало, постійно погрожували "обнулити", вбити. Також викрали два танки Т-80, чотири гармати, КамАЗ, БМП. Усі ці машини досі не повернули російському міноборони. Вагнерівці вважають їх законними трофеями.

Не минулося без фізичної розправи

За словами командира, був випадок, коли бійцям роти погрожували фізичною розправою. Їх оточили вагнерівці та обіцяли, що "обнулять". Зробити це вагнерівці пообіцяли за те, що російські військові не хотіли працювати так, як цього вимагали посіпаки Пригожина.

Було викрадення наших бійців, де проти них застосовувалося фізичне насильство, методи приниження честі та гідності,

– додав він.

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Вагнерівці викрадали старшин

За словами командира, вагнерівці викрали старшину одного з батальйонів. Його мучили, катували, тримали на холодній підлозі у підвалі та бризкали в очі кислотою. Чоловік на деякий час втратив зір. Також його обливали бензином, підносили до нього запальничку та погрожували, що спалять.

Викрадали також начальника штабу гаубичного дивізіону. Його побили, відібрали в нього автомобіль. Командир запевняє, що у всіх цих випадках є покази свідків і очевидців. Їх він обіцяє опублікувати згодом разом зі своєю заявою.

У квітні травні підрозділи на всій моїй ділянці відповідальності обговорювали кричущий випадок, коли бійця одного з підрозділів сусіднього з'єднання побили, опустили і той від безвиході просто покінчив життя самогубством,

– зазначив він.

Також він зазначив, що бійців викрадали та намагалися поміняти їх на боєприпаси. Крім того, змушували займатися складуванням 200-х і 300-х. Їх також використовували як різноробочих, себто – рабів.

Крім того, були випадки, коли російських військових забирали, змушували підписувати контракти з ПВК "Вагнер". Таким чином послаблювали фланги Бахмута, наголосив він.

Напередодні ми писали про публічні розбірки Пригожина та Кадирова. У матеріалі ми розповідали, кому з них вигідні такі публічні запальні конфлікти.