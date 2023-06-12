О том, что вагнеровцы сливают Вооруженным Силам Украины позиции российского войска, рассказал подполковник и бывший командир 72-й бригады армии России Роман Веневитину своему телеграмме, передает 24 Канал. Если ему верить, то верхушка ЧВК Пригожина моментами играла на руку нашим защитникам.

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ЧВК "Вагнера" помогает ВСУ

Мало того, что Пригожин зарабатывает миллиарды на нашей (русской – 24 Канал) армии с 2006 года, снабжая питанием по контрактам МО... верхушка Вагнера еще и сливала позиции наших вооруженных сил врагу (ВСУ – 24 Канал)! Да, именно так. Это бы многое объяснило,

– отметил он.



Вагнеровцы сливают позиции российских военных ВСУ / Скриншот

По словам Веневитина, в ЧВК "Вагнера" наблюдается кадровый голод. И это, несмотря на то, что "в интересах Пригожина работают целые ботофермы". По словам российского военного, "сцены "разминирования" можно квалифицировать как порчу армейского имущества".

Вагнеровцы не только сдают своих, но и насилуют