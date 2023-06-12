Про це 24 Каналу розповів представник ГУР МО Андрій Юсов. За його словами, загострення внутрішніх конфліктів у Росії свідчить про близький фінал путінського режиму.

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"Пряме протистояння вже відбувається. Контракт з міноборони – це радше ідеологічний жест, спрямований на те, щоб натиснути на ПВК "Вагнера" і Пригожина", – зазначив Юсов.

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Однак вагнерівці залишаються найбільш боєздатними й дієвими силами в Росії. Тому хто там кого роззброїть – треба буде ще дивитись.

Внутрішні конфлікти в Росії поглиблюватимуться

"Це все питання внутрішніх конфліктів на території самої Росії, і вони поглиблюватимуться. Що ближчий фінал режиму Путіна, то більше подібних розбірок ми спостерігатимемо", – сказав Юсов.

Зверніть увагу! Ватажок ПВК "Вагнера" Євгєній Пригожин продовжує критикувати міноборони Росії та адміністрацію президента. Імовірно, за сприятливих обставин "кухар Путіна" наважиться на більш радикальні дії.

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