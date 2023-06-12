Військовий експерт Олег Жданов зауважив, що це продовження битви між Шойгу та Пригожиним за "військові формування". Ватажок вагнерівців відповідно до цього закону має підпорядкувати своє ПВК міноборони. Про це Жданов розповів на своєму стрімі, повідомляє 24 Канал.

До теми Шойгу після тривалого мовчання з'явився на публіці: розвідка Британії окреслила мету його заяв

Контракти підпише й тероборона

До того ж цей закон стосується підрозділів територіальної оборони, які формуються в Росії. Зокрема в Бєлгородській області, де до тероборони приєдналось 3 тисячі осіб. В процесі формування також територіальна оборона в Брянській та Курській областях.

"До 1 липня тих, хто вступив до тероборони, підпишуть на контракт з міноборони Росії. І на наступний день після його підписання, вони можуть опинитися в Україні. У них вже будуть зобов'язання і вони не матимуть права відмовитись від виконання його умов", – наголосив військовий експерт.

Олег Жданов прокоментував наказ, який підписав Шойгу щодо "добровольчих формувань": дивіться відео

До речі, Росія внесла зміни в законодавство і тепер за невиконання умов контракта можна отримати великий строк до того ж суворого режиму.

Важливо! Євгеній Пригожин заявив, що його ПВК "Вагнера" не підпишуть контракт з міноборони Росії. Він зауважив, що наказ Шойгу мають "виконувати працівники міноборони та військовослужбовці". Водночас ПВК "Вагнера" за його словами "органічно вбудована в загальну систему", "погоджує свої дії з генералами" та "є високоефективною структурою".

Що відомо про закон міноборони Росії стосовно "добровольчих загонів"