Военный эксперт Олег Жданов отметил, что это продолжение битвы между Шойгу и Пригожиным за "военные формирования". Главарь вагнеровцев согласно этому закону должен подчинить свое НДС минобороны. Об этом Жданов рассказал на своем стриме, сообщает 24 Канал.

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Контракты подпишет и терроборона

К тому же, этот закон касается подразделений территориальной обороны, которые формируются в России. В частности, в Белгородской области, где к терробороне присоединились 3 тысячи человек. В процессе формирования также территориальная оборона в Брянской и Курской областях.

"До 1 июля тех, кто вступил в терроборону, подпишут на контракт с минобороны России. И на следующий день после его подписания они могут оказаться в Украине. У них уже будут обязательства, и они не будут иметь права отказаться от выполнения его условий", – подчеркнул военный эксперт.

Олег Жданов прокомментировал приказ, который подписал Шойгу по поводу "добровольческих формирований": смотрите видео

Кстати, Россия внесла изменения в законодательство, и теперь при невыполнении условий контракта можно получить большой срок к тому же строгому режиму.

Важно! Евгений Пригожин заявил, что его ЧВК "Вагнера" не подпишет контракт по минобороны России. Он отметил, что приказ Шойгу должны "выполнять минобороны и военнослужащие". В то же время, ЧВК "Вагнера" по его словам "органически встроена в общую систему", "согласовывает свои действия с генералами" и "является высокоэффективной структурой".

Что известно о законе минобороны России о "добровольческих отрядах"