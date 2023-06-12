Украинские военные продолжают уничтожать врага, а также освобождать населенные пункты от российской оккупации, в частности – деоккупировали село Сторожево в Донецкой области. В разведке Британии предполагается, что на фоне наступательных операций Украины Шойгу пытается улучшить личный имидж.

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Почему Шойгу стал активно комментировать события на фронте

Британская разведка считает, что Шойгу поддерживает повышенное внимание российского общества к происходящему на фронте, чтобы представить себя лицом, которое якобы держит под контролем все стратегические вопросы. В частности, российский министр по меньшей мере дважды публично выступил с комментариями по оборонным операциям. Кроме того, Шойгу намеренно заявляет о преувеличенных украинских потерях.

В разведке подчеркнули, что это контрастирует с другими ключевыми периодами в войне, когда он почти исчезал из публичного пространства. Ведь раньше Шойгу мог исчезать из информпространства на несколько недель. Более того, российский министр призвал оборонную промышленность удвоить усилия. Также Шойгу открыто критиковал офицеров западного военного округа за то, что недостаточно быстро разворачивали на фронте бронированные транспортные средства из резервов.

Шойгу, вероятно, хорошо осознает необходимость поддержания положительного имиджа в условиях растущей неприкрытой критики со стороны некоторых российских сограждан,

– говорится в сообщении.

ВСУ продвигаются на Востоке