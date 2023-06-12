Аналитики американского Института изучения войны отмечают, что российские захватчики представляют отступление своих оккупационных войск как "эффективную" операцию. Россияне хотят показать, мол, они отступают на "подготовленные заранее рубежи".

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Что заявляют оккупанты о прорыве ВСУ

В ISW заявили, что украинские войска визуально подтвердили продвижение на западе Донецкой области и западе Запорожской области. Это также подтвердили российские источники, пытавшиеся приуменьшить достижения Украины.

Российские источники называют продвижение украинских войск через российскую оборону захватом "серых зон", чтобы приуменьшить украинские достижения и не сообщать о прорывах украинских войск через оборонные линии,

– заявили аналитики ISW.

Также в Институте изучения войны отметить, несмотря на освобождение украинскими военными нескольких населенных пунктов, пока рано говорить об "украинском прорыве".

Что говорят о продвижении ВСУ в ISW

Украинские военные провели контрнаступательные операции по меньшей мере на трех участках фронта и 10 – 11 июня заняли определенную территорию. Кроме этого:

заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что наши военные ведут наступательные операции в районе Бахмута;

эксперты отмечают, что ВСУ добились определенных успехов на трех участках фронта. В частности, сумели продвинуться к югу от Великой Новоселки и освободить Макаровку, Нескучное, Благодатное, Сторожево и Новодаровку;

российские источники сообщили, что ВСУ продолжали наступление юго-западнее Орехова в Запорожской области и добились успехов в этом районе.

Кстати, Анна Маляр заявила, что российские войска перебрасывают свои боеспособные части с Херсонского направления на Бахмутское и Запорожское направления.