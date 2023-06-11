Врага из Нескучного выбили бойцы 7-го отдельного батальона "АРЕЙ" Украинской Добровольческой Армии 129-й отдельной бригады сил ТРО. Командир батальона Александр Грищук на псевдо "Македонец" рассказал подробности освобождения села.
Обратите внимание У Бахмута есть успехи, ВСУ деоккупировали Благодатное и Макаровку, – Маляр о ситуации на фронте
Как освобождали Нескучное
"Македонец" отметил, что у россиян было количественное преимущество. Также у врага было и тактическое преимущество, ведь они занимали оборонительные позиции, а не наступательные. Однако оккупанты проигрывали нашим бойцам в уровне мотивации, ведь наши защитники борются за родную землю.
По словам командира, встречный бой длился 2 дня. Содействие батальону "АРЕЙ" оказывали смежные украинские подразделения. Однако стойкость наших защитников деморализовала врага и наконец россияне начали отступать.
Однако есть и погибшие в бою, отдав свою жизнь за родную землю.
Лично у меня чувство гордости за батальон. Гордости за наших бойцов, сделавших все для освобождения украинской земли. Вечная память ребятам, которые отдали свою жизнь за Свободную и Независимую Украину,
– подчеркнул "Македонец".
Кроме того, командир подчеркнул, что его бойцы будут продолжать продвижение до полного увольнения Украины и добавил, что не зря называет их тиграми.
"Македонец" об освобождении Нескучного: смотрите видео
Успехи ВСУ на фронте
- Днем воины 68-й отдельной егерской бригады освободили поселок Благодатный Донецкой области. Наши воины провели штурм местной школы и клуба, провели зачистку, взяли в плен 4 боевика и 2 россиянина. Местные встречали людей с объятиями и слезами на глазах;
- Впоследствии стало известно и об освобождении Нескучного.
- Вечером заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что ВСУ освободили Макаровку Донецкой области. На отдельных направлениях на Юге есть продвижение на расстояние от 300 до 1500 метров. Кроме того, ВСУ продвинулись на 250 метров в районе Берховского водохранилища.
- В то же время, боясь украинского наступления, россияне вблизи Новодаровки Запорожской области взорвали дамбу на реке Мокрые Ялы, что привело к подтоплениям по оба берега реки. Однако в ВСУ заверили, что на контрнаступление ВСУ это не повлияет.