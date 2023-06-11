Ворога з Нескучного вибили бійці 7-го окремого батальйону "АРЕЙ" Української Добровольчої Армії 129-ї окремої бригади сил ТрО. Командир батальйону Олександр Грищук на псевдо "Македонець" розповів подробиці звільнення села.

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Як звільняли Нескучне

"Македонець" відзначив, що у росіяни була кількісна перевага. Також у ворога була і тактична перевага, адже вони займали оборонні позиції, а не наступальні. Однак окупанти програвали нашим бійцям у рівні мотивації, адже наші захисники борються за рідну землю.

За словами командира, зустрічний бій тривав 2 доби. Сприяння батальйону "АРЕЙ" надавали суміжні українські підрозділи. Однак стійкість наших захисників деморалізувала ворога і врешті росіяни почали відступати.

Однак є і ті, хто загинув у бою, віддавши своє життя за рідну землю.

Особисто в мене, відчуття гордості за батальйон. Гордості за наших бійців, що зробили все для звільнення української землі. Вічна пам'ять хлопцям які віддали своє життя за Вільну та Незалежну Україну,

– наголосив "Македонець".

Крім того, командир підкреслив, що його бійці будуть продовжувати просування до повного звільнення України і додав, що не даремно називає їх тиграми.

"Македонець" про звільнення Нескучного: дивіться відео

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